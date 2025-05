Una boda suele ser uno de los días más felices en la vida de una pareja, pero para algunos, el destino tiene otros planes y el amor eterno se pone a prueba antes siquiera de decir “sí, acepto”. Eso fue lo que ocurrió recientemente en Bloomington, Indiana, donde una ceremonia estuvo a punto de terminar en tragedia cuando un tornado se dirigió directamente hacia el lugar de la celebración.

“Hay un tornado” y “¡Aquí viene!”, gritaban los invitados mientras corrían buscando refugio, según se puede ver en un video publicado por Morgan, la hermana del novio.

Morgan contó en sus redes sociales que, afortunadamente, el tornado se desvió antes de alcanzar el lugar y que nadie resultó herido; sin embargo, las imágenes se volvieron virales en TikTok, con más de 6,3 millones de visitas, mostrando un embudo gris gigante acercándose mientras los asistentes huían aterrados hacia un granero.

El video fue publicado por Morgan, la hermana del novio.

Afortunadamente, no se registraron personas afectadas por el fenómeno natural.

Algunos invitados no quisieron arriesgarse. “No estamos obligados a quedarnos en un granero de la muerte”, dijo uno de ellos mientras el ciclón se aproximaba. Otro cuestionó la seguridad del refugio: “Esto no nos salvará si nos golpea”, mientras que un tercero fue aún más directo: “Aquí no es donde queremos estar”.

El temor no era exagerado. Según The Weather Channel, los tornados pueden alcanzar velocidades de más de 100 kilómetros por hora, y enfrentarse a uno en medio de una boda es una experiencia que nadie desea vivir, especialmente los novios y sus seres queridos.

Este no ha sido un caso aislado. El New York Post informa que Janai, una novia de Washington que se casó en marzo de 2025, también vio cómo su gran día era arruinado por una fuerte tormenta. La lluvia destruyó toda la decoración al aire libre, el lugar de la recepción se quedó sin electricidad, su dama de honor sufrió un ataque y, como si fuera poco, la dentadura postiza de un invitado terminó en el inodoro.

En abril, otro tornado arrasó la casa de Trendall y Darby Russom, una pareja de Missouri que se había casado poco tiempo antes. Milagrosamente, unos vecinos que vivían a dos millas de distancia encontraron su álbum de bodas entre los escombros. “Nunca esperé encontrar nada de lo que perdimos”, dice Darby. “Y ver lo lejos que llegó fue realmente increíble”.

Cómo se origina un tornado

Los tornados se originan a partir de tormentas eléctricas severas conocidas como supercélulas. Dentro de estas tormentas, el aire cálido y húmedo cerca del suelo se eleva y se encuentra con aire más frío y seco en altura, creando una rotación horizontal invisible cerca del suelo. Este fenómeno se conoce como cizalladura del viento, donde la velocidad y/o dirección del viento cambian con la altura.

Si una corriente ascendente fuerte dentro de la supercélula, llamada mesociclón, inclina esta rotación horizontal hacia la vertical, se forma un embudo giratorio. A medida que este embudo se intensifica y desciende desde la base de la nube, puede tocar el suelo, momento en el cual se considera un tornado. La condensación de vapor de agua y el polvo y los escombros levantados del suelo hacen visible el embudo del tornado.

Un tornado es causado por la interacción entre aire cálido y húmedo y aire frío y seco, que genera corrientes de aire giratorias dentro de una tormenta eléctrica.

La formación precisa de un tornado sigue siendo un área de investigación activa, pero se sabe que ciertos factores atmosféricos, como la inestabilidad, la humedad y la fuerte cizalladura del viento, crean un entorno favorable para su desarrollo. No todas las supercélulas producen tornados, y los científicos continúan estudiando qué condiciones específicas dentro de estas tormentas conducen a la génesis de estos poderosos fenómenos naturales.