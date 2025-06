Aceptar cambiar de asiento en un avión puede parecer un gesto amable, pero no siempre es la mejor idea. Así lo explicó Leanna Coy, una azafata de Connecticut, EE. UU., que compartió en TikTok por qué nunca recomienda hacerlo, aunque parezca inofensivo. Su video, titulado “Por qué no deberías cambiar de asiento en el avión”, ya fue visto por más de 20 mil personas.

Leanna contó que, aunque suele estar completamente en contra de estos cambios, aceptó intercambiar su asiento en un vuelo de United Airlines rumbo a Jordania. Una pasajera le pidió su lugar en el pasillo a cambio de otro igual en otra fila, y ella accedió para “no parecer antipática por una vez”. Apenas lo hizo, empezó a sentirse ansiosa por lo que podría pasar.

“La persona con la que cambias de asiento puede portarse mal durante el vuelo, y eso puede afectarte a ti”, advirtió Coy. Según explicó, si alguien comete una infracción, como fumar en el baño, las consecuencias podrían recaer sobre el pasajero cuyo nombre figura en el asiento del incidente, aunque no esté allí. “Eso me hizo sentir muy nerviosa apenas despegamos”, confesó.

La azafata compartió una experiencia personal en la que aceptó cambiar de asiento con otro pasajero. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

Según Leanna, algunas aerolíneas asocian las tarjetas de crédito de los pasajeros con sus respectivos asiento. Por lo tanto, cualquier consumo adicional es cargado de manera directa. (Foto referencial: Pixabay)

Su preocupación aumentó cuando recordó que, en United Airlines, las compras a bordo se cargan a la tarjeta asociada al nombre y al número de asiento del pasajero. Como ya había subido su tarjeta a la app, le preguntó a una auxiliar si eso significaba que la otra persona podía usarla. La respuesta fue alarmante: “Técnicamente, sí”.

Aunque las compras deberían confirmarse con el número de asiento, muchas veces el personal simplemente pasa la tarjeta sin verificar. “¿Creo que esa señora quería estafarme? No. Pero es algo que hay que tener presente”, aclaró. Por eso, recomendó pensarlo dos veces antes de hacer un cambio.

“Apoyo totalmente que no quieras cambiar de asiento. Tienes derecho al lugar que elegiste”, destacó Coy. También advirtió que a veces se generan discusiones incómodas a bordo porque algunos pasajeros se sienten con derecho a exigir un cambio que no pagaron. “Tu falta de planificación no es mi problema”, agregó.

La auxiliar de vuelo señala que algunos pasajeros se sienten con derecho de exigir un cambio de asiento a pesar de no haber pagado por ello. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

Según el New York Post, Mitra Amirzadeh, otra azafata con base en Orlando, coincidió con Coy, aunque hizo una excepción: si hay un niño pequeño de por medio. “¿Vas a cuidar al niño tú? ¿Quieres sus crayones y su merienda?”, suele decir a quienes se niegan a cambiar de lugar. Esa simple pregunta, según ella, suele hacerlos cambiar de opinión.

¿Cómo tener un vuelo largo que sea cómodo?

Los vuelos largos pueden ser agotadores, pero el portal Exotica dio una serie de consejos para que tu viaje sea más cómodo.

Lleva contigo todo lo esencial para el vuelo, como un pasaporte, medicamentos, dispositivos electrónicos y una muda de ropa por si acaso. No olvides incluir artículos que te ayuden a relajarte, como una almohada de viaje, auriculares con cancelación de ruido y una manta suave.

La elección del asiento puede marcar una diferencia en la comodidad de tu vuelo. Si prefieres tener más espacio para las piernas, elige un asiento en la fila de salida de emergencia. Si buscas tranquilidad, opta por un asiento cerca de las ventanas. Y si viajas con un acompañante, reserva asientos contiguos.

Mantente hidratado bebiendo mucha agua, realiza ejercicios de estiramiento con regularidad para evitar la rigidez muscular y ajusta la ventilación del aire acondicionado para evitar resfriados. Además, trata de dormir lo más posible durante el vuelo para llegar a tu destino descansado.

