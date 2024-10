Wyatt Hicks, a sus 20 años, tiene en claro que su misión en esta vida es ayudar a los animales. Este joven de Arkansas, Estados Unidos, se muestra en TikTok (su cuenta es @wy.wy__04) como alguien que adopta mascotas mayores y hace poco reveló el motivo de su accionar. Prepárate para conocerlo en este artículo.

Si bien es común que las personas adopten a animales jóvenes, el chico de esta historia prefiere incluir a su familia a los que son mayores. Esa situación llamó fuertemente la atención. Es por eso que fue entrevistado por Newsweek.

En diálogo con el citado medio, Wyatt Hicks no tuvo problema en decir que le gusta rescatar a animales mayores porque, a su entender, todos merecen un hogar y, lamentablemente, debido a su edad, es difícil que encuentren un lugar donde reciban amor.

En esta imagen se aprecia a Wyatt Hicks. (Foto: @wy.wy__04 / TikTok)

“Creo que los animales mayores merecen un hogar lleno de amor en sus últimos meses. Son muy dulces y se merecen el mundo. Darles una segunda oportunidad es algo natural para mí porque son muy ignorados y no puedo evitar sentirme atraído por sus adorables caras”, recalcó.

Esta imagen permite apreciar a Wyatt Hicks con uno de sus perros. (Foto: @wy.wy__04 / TikTok)

No es una tarea fácil

Pero a pesar de que le gusta la actividad que realiza, no considera que sea una tarea fácil. Él, por ejemplo, calcula que ha gastado miles de dólares en facturas veterinarias. “Además, cuando mueren, es muy duro porque me encariñé mucho con ellos. Se convirtieron en mis bebés y, como son mayores y me necesitan más, es mucho más difícil”, precisó.

En esta imagen aparece Wyatt Hicks, el protagonista de esta historia. (Foto: @wy.wy__04 / TikTok)

En TikTok, él ha mostrado que se hizo cargo de distintos animales. Por ejemplo, llegó a adoptar un conejo llamado Midnight, el cual sufría convulsiones. También se hizo responsable de un gato ciego muy delgado, de un pug de 13 años que era ciego y sordo, y de una perrita de 21 años que fue abandonada en un refugio. A raíz de la actividad que realiza, ha ganado muchos seguidores en la mencionada plataforma. Su publicación más impactante es donde presenta a los animales que te acabo de indicar.

“La reacción en Internet ha sido muy positiva y, aunque yo lo veo simplemente como una forma de ayudar, supongo que para los demás la idea de acoger a animales mayores es realmente increíble”, manifestó Wyatt Hicks, quien no planea dejar de realizar esta actividad cuando sea más adulto.

