Susan Horton es una madre de California, Estados Unidos, que ha causado impacto en las redes sociales debido a que optó por recomendar no comer semillas de amapola durante el embarazo. A continuación podrás conocer el motivo detrás de ese consejo. La mujer espera que nadie más pase lo que ella pasó.

En una entrevista que le realizó Inside Edition, la progenitora de esta historia contó que le hicieron una prueba de drogas de rutina poco antes de dar a luz a su hija. El resultado la dejó completamente impactada, pues dio positivo para opiáceos.

Esta imagen muestra a Susan Horton cargando a su hija recién nacida. (Foto: Inside Edition / YouTube)

Vivió una pesadilla

“Fue tan inesperado que esto pudiera pasar”, indicó. A raíz de ello, su pequeña tuvo que permanecer en el hospital para que le realizaran una prueba de drogas. Además, le indicaron que posiblemente la iban a mandar a un hogar de acogida. “Fue como una pesadilla”, recalcó.

Esta imagen permite apreciar a la hija recién nacida de Susan Horton. (Foto: Inside Edition / YouTube)

Susan Horton no podía creer lo que estaba viviendo. Ella estaba segura que no había ingerido drogas y por eso se puso a pensar qué podría haber causado ese resultado positivo. Es así como eventualmente recordó que había comido una ensalada orgánica de Costco.

Según la citada fuente, la mencionada ensalada contiene aderezo ranchero cremoso, el cual posee la cantidad suficiente de semillas de amapola como para ocasionar que ella diera un resultado positivo en una prueba de drogas.

En esta imagen aparece Susan Horton, quien espera que su historia ayude a otras personas. (Foto: Inside Edition / YouTube)

Luego de largos 10 días, acabó la pesadilla de Susan. “Toda mi vida se puso patas arriba”, recordó la mujer, que ahora está feliz con su hija. Como no desea que nadie más pase lo mismo que ella, no dudó en señalar lo siguiente: “Definitivamente diría que no comas nada que contenga semillas de amapola mientras estés embarazada”. Será mejor que tomes en cuenta toda la experiencia de esta madre.

