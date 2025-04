Una migrante venezolana que vive en Carolina del Norte, Estados Unidos, compartió en TikTok cómo es su trabajo como ayudante de techista en una obra de construcción. Aunque no todos aceptarían este empleo, ella lo realiza cada día y gana $100 por jornada. “Es peligroso”, reconoció.

En el video, la mujer, identificada como Pellondsv, explicó que forma parte de un equipo que se dedica al techado, es decir, a instalar o reparar techos. Su tarea principal es recoger los residuos que quedan tras el trabajo, como clavos, madera o pedazos de material. Según contó, esta es la primera vez que trabaja en algo relacionado con la construcción. “Nunca había trabajado recogiendo roofing”, dijo.

Aunque el pago diario no es bajo, la mujer aclaró que el esfuerzo es grande. El trabajo requiere estar varias horas agachada y en una posición incómoda. “He estado así, con las puras rodillas agachada. Es bien sacrificado estarse agachando, recogiendo”, comentó.

La usuaria compartió detalles de su trabajo y las tareas que debe llevar a cabo, destacando que son bastante exigentes. (Foto: @pellondsv) ×

El roofing es el proceso de cubrir un edificio con un tejado o techumbre, para protegerlo de la intemperie y proporcionar aislamiento. (Foto: @pellondsv) ×

Además del cansancio físico, la migrante señaló que ese día olvidó llevar algunas protecciones importantes. “No traje rodilleras, sí tengo, pero no traje”, explicó. Tampoco llevó gafas ni algo para cubrirse el cabello, lo que hizo que terminara llena de polvo y con arena en los ojos. “Lo bueno es que me dieron guantes”, reveló, ya que sin ellos podría lastimarse con clavos o astillas.

A pesar del esfuerzo y las condiciones, la mujer valora el dinero que gana. “Son $100, bien trabajados”, afirmó; sin embargo, también comentó que su jefe es muy exigente y no le permite descansar. “No me puede ver ni un ratito que me paro porque vaya a ver”, indicó.

En el momento de grabar el video, la venezolana estaba aprovechando su pausa para almorzar. “Lo bueno que me dan el almuerzo”, dijo, y explicó que eso le ayuda a ahorrar un poco más.

En Estados Unidos, el salario de un trabajador de roofing puede variar dependiendo de la experiencia, la ubicación, el tipo de proyecto y la empresa. (Foto referencial: Freepik) ×

La historia de esta latina refleja la realidad de muchos migrantes en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, en 2022 había al menos 8,3 millones de inmigrantes no autorizados trabajando, y la mayoría estaba en la construcción.

Esta industria enfrenta una gran escasez de mano de obra. George Carrillo, del Consejo Hispano de Construcción en Florida, explicó que el 85% de las compañías no tiene suficiente personal.

“Estamos usando al máximo al personal que tenemos, pero no alcanza”, dijo. También aseguró que es difícil encontrar estadounidenses dispuestos a trabajar en esas condiciones y horarios.

Cuánto gana un techador en Florida, EE. UU.

Las ganancias de los techadores en Estados Unidos varían de acuerdo a varios factores. En promedio, un techador en EE. UU. puede esperar ganar alrededor de $40,000 a $60,000 por año; sin embargo, esta cifra puede variar significativamente según el nivel de experiencia. Los puestos de nivel inicial suelen comenzar más bajos, mientras que los techadores experimentados, especialmente aquellos con habilidades especializadas, pueden ganar considerablemente más. La ubicación también juega un papel importante, y los estados con un mayor costo de vida o una mayor demanda de servicios de techado a menudo ofrecen salarios más altos.

El estado específico e incluso la ciudad dentro de ese estado pueden afectar las ganancias. Por ejemplo, en estados como Alaska, California, Massachusetts y Nueva York tienden a tener salarios promedio más altos para los techadores en comparación con los estados del sureste o medio oeste. Esto a menudo se debe a una combinación de factores como el costo de vida, la fortaleza de la industria de la construcción y la demanda de trabajadores calificados en esas áreas.

Además, si un techador trabaja como empleado o como contratista independiente puede afectar sus ingresos. Los contratistas pueden tener el potencial de ganar más, pero a menudo asumen más responsabilidad por los gastos y la obtención de su propio trabajo.