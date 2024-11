Megan Caligiuri, de Englewood (New Jersey, Estados Unidos), se sintió muy mal cuando su perro rescatado de 15 años, Griff, se quedó sin su silla de ruedas. Todo porque fue víctima de un robo. A raíz de esa situación, el can no podía movilizarse como debería. Afortunadamente, gracias al apoyo de una comunidad, el animal ha vuelto a ir de un lado a otro en compañía de su dueña.

En diálogo con CBS News Colorado, Megan contó que solía dejar la silla de ruedas de su mascota afuera de su casa debido a que se ensuciaba después de los paseos con su fiel amigo. Un día, cuando se preparaba para ir a caminar con su mascota, se dio cuenta que la silla de ruedas había sido robada. Eso le hizo perder la fe en la humanidad.

La mujer, a raíz de lo sucedido, presentó una denuncia ante la policía local y compartió la noticia en la aplicación social del vecindario Nextdoor. Ella jamás imaginó que al dar a conocer lo que pasó recibiría bastantes respuestas.

Esta imagen muestra al perro llamado Griff, el protagonista de esta historia. (Foto: CBS Colorado / YouTube)

“Más de 80 personas respondieron y ofrecieron donaciones, recursos y apoyo. Fue realmente conmovedor ver tanta compasión”, sostuvo. “Alguien dijo que vio a un hombre en una bicicleta, con lo que parecían ser las ruedas, que hacían las veces de remolque”, agregó.

En esta imagen aparece Griff moviéndose con silla de ruedas. (Foto: CBS Colorado / YouTube)

Le dieron una nueva silla de ruedas

Tanto fue el impacto que generó la noticia que Kathryn Groenewold, de Paw Prosper (empresa matriz de Walkin’ Pets), se reunió con Megan para ayudar a Griff. “No podíamos dejar a este perro sin ruedas. No hay nada más increíble que ver a una mascota, que antes no se movía, recuperar el movimiento y la emoción y la alegría de correr y jugar”, indicó.

En esta imagen aparece Kathryn Groenewold de Paw Prosper. (Foto: CBS Colorado / YouTube)

“Nuestro equipo trabaja muy duro para asegurarse de que cada silla se adapte perfectamente al perro. Esperamos que, como resultado, Griff y Megan puedan disfrutar de más días agradables juntos”, recalcó Kathryn, que hizo posible que el perro pueda moverse como antes del robo.

Esta imagen muestra a Griff paseando por la noche porque ya tiene nuevamente una silla de ruedas. (Foto: CBS Colorado / YouTube)

Megan ahora está feliz porque su mascota nuevamente hace lo que le gusta: caminar. “Me siento tan abrumada por la amabilidad de la gente. Así es como se desenvuelve, disfruta y experimenta la vida. He recuperado la fe en la humanidad. Muchas gracias a todos”, manifestó.

