Cuidar la piel no debería ser algo estacional ni exclusivo del verano. Según especialistas, protegerla correctamente todos los días es una de las decisiones más importantes para mantenerla sana a lo largo del tiempo. Aunque existen muchos productos en el mercado, hay uno que los expertos consideran verdaderamente imprescindible.

La Dra. Lycia Thornburg, dermatóloga del Instituto Rapid City Medical Center en Wisconsin, insiste en que este elemento debe incluirse siempre en cualquier rutina de cuidado facial o corporal. Su recomendación está respaldada por años de experiencia en la detección temprana del cáncer de piel.

“Es la mejor defensa contra los rayos UV, lo que puede ayudar a prevenir el cáncer de piel y los primeros signos del envejecimiento”, remarcó la especialista según Parade. La experta destacó la importancia del protector solar, un producto que, según Thornburg, no solo es fundamental en días soleados, sino también cuando está nublado o incluso si se permanece a la sombra.

"Skincare" se refiere al conjunto de cuidados y rutinas que se siguen para mantener la piel, especialmente la del rostro, limpia, hidratada, protegida y saludable. (Foto referencial: Freepik) ×

Para obtener una buena protección, aconseja usar uno de amplio espectro, con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30. Además, indica que debe reaplicarse cada hora cuando se está al aire libre para mantener su eficacia.

La dermatóloga Anna Chacon coincide en que el protector solar es indispensable. “Es fundamental aplicar protector solar en la piel a diario”, afirmó. También resaltó su capacidad para retener la humedad incluso cuando la piel está expuesta al sol por largos periodos.

Por su parte, la Dra. Serena Mraz, de Solano Dermatology and Associates, recomendó usar productos con óxido de zinc, como el Seaweed Bath Co. Invisible Mineral FPS 50. “Estos contienen óxido de zinc micronizado mineral y una mezcla de extractos de algas y vitaminas que ayudan a combatir silenciosamente los radicales libres que se forman no solo por la luz ultravioleta, sino también por los contaminantes del aire y otras fuentes internas”, explicó.

Los expertos coinciden en que el uso de protector solar sirve no solo para cuidar la piel, sino también para protegerla de enfermedades. (Foto referencial: Freepik) ×

Otra opción destacada por los expertos es la Niebla UV AOX EltaMD, que incluye antioxidantes e ingredientes hidratantes como aloe vera y glicerina. “Es un protector solar mineral que también que puede ayudar a reducir los signos del envejecimiento prematuro y a tratar la piel opaca o seca”, dijo Chacon, quien aseguró que usar alguno de estos productos todos los días, sin importar la estación, es clave para prevenir enfermedades graves como el cáncer de piel.

Cómo escoger un proyector solar

Para elegir un protector solar eficaz, considera primero tu tipo de piel (grasa, seca, sensible) y tu fototipo (qué tan clara es tu piel y cómo reacciona al sol). Busca un protector de “amplio espectro” que proteja contra los rayos UVA y UVB. El Factor de Protección Solar (FPS o SPF) debe ser de 30 o superior para una protección adecuada en la mayoría de las situaciones.

Existen principalmente dos tipos de filtros solares: minerales (físicos), que contienen óxido de zinc y dióxido de titanio y actúan como una barrera, y químicos, que absorben los rayos UV. Los protectores minerales son a menudo recomendados para pieles sensibles. La textura también importa, pues hay cremas para pieles secas, geles para pieles grasas y sprays para una aplicación más rápida en el cuerpo.

Para elegir un protector solar eficaz, considera primero tu tipo de piel y tu fototipo. (Foto referencial: Pixabay) ×

Finalmente, asegúrate de que el protector solar sea resistente al agua si planeas nadar o sudar, aunque siempre se recomienda reaplicar después de estas actividades y cada dos horas de exposición solar. Lee las etiquetas y, si es necesario, consulta a un dermatólogo que te ayudará a tomar la mejor decisión para tu piel.