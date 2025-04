Si tienes problemas para dormir, tal vez este truco te ayude. Un médico en Estados Unidos asegura haber encontrado una técnica muy sencilla que podría calmar los nervios y facilitar el sueño en pocos segundos.

Se trata de un método de un minuto que, según el Dr. Joe Whittington, médico de urgencias, “engaña” al cuerpo haciéndole creer que está relajado.

El experto recomienda concentrarse en un solo objeto y controlar el movimiento de los ojos para recuperar la calma.

El Dr. Joe Whittington es un popular profesional de la salud con millones de seguidores. (Foto: @drjoe_md) ×

En un video compartido en TikTok, el Dr. Joe comparte este consejo conocido como la “Técnica de trazado infinito”. La idea es levantar un dedo y trazar lentamente el símbolo del infinito mientras se lo sigue solo con los ojos.

“El cerebro no se calla por la noche. ¿Alguna vez te has quedado en la cama pensando en todas las cosas embarazosas que has hecho desde niño? Lo mismo”, explicó.

“Mientras trazas este símbolo del infinito, vas a seguirlo con los ojos, sólo con los ojos. Lo que esto hace es activar tu centro vestibular que está involucrado con tu equilibrio y movimientos oculares”, agregó.

El experto recomienda concentrarse en un solo objeto y controlar el movimiento de los ojos para recuperar la calma. (Foto referencial: Freepik) ×

El sistema vestibular se encuentra en el oído interno y se estimula con movimientos suaves y repetitivos. Estas acciones ayudan a calmar este sistema cuando está demasiado activo, lo que puede ser útil para relajar la mente antes de dormir.

Aunque no reemplaza a un tratamiento profesional, muchos usuarios en TikTok valoraron la recomendación del Dr. Joe.

“No sabía por qué hacía esto, pero ahora tiene sentido”, comentó un usuario. Otros compararon la técnica con la terapia EMDR, utilizada para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Es casi lo mismo que la EMDR. La ciencia que hay detrás es fascinante”, dijo uno, mientras otro escribió: “Terapia EMDR DIY”.

La Asociación Americana del Sueño estima que casi 70 millones de estadounidenses también tienen algún trastorno del sueño. (Foto referencial: Freepik) ×

La EMDR estimula ambos lados del cerebro a través del movimiento ocular o con golpecitos, y está recomendada por el NICE en Reino Unido para tratar el TEPT.

Por otro lado, dormir mal sigue siendo un problema común: la Fundación del Sueño señala que uno de cada seis británicos sufre insomnio, y la Asociación Americana del Sueño estima que casi 70 millones de estadounidenses también tienen algún trastorno del sueño.

Además de afectar la calidad de vida, la falta de descanso puede aumentar el riesgo de enfermedades graves como el cáncer, la diabetes y problemas del corazón.

Más consejos para mejorar la calidad del sueño

Según el portal especializado MedlinePlus, para disfrutar de un sueño reparador es importante establecer una rutina regular de sueño. Dicho de otra forma: implica acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Además, es recomendable crear un ambiente propicio para el descanso: un cuarto oscuro, tranquilo y a una temperatura agradable.

Evitar comidas pesadas y bebidas con cafeína o alcohol antes de dormir también es esencial para conciliar el sueño más fácilmente. Asimismo, realizar ejercicio regularmente puede mejorar la calidad del sueño, pero es importante evitar actividades físicas intensas justo antes de acostarse.

Crear una rutina relajante antes de dormir, como leer un libro o tomar un baño con agua tibia también puede ayudar a preparar el cuerpo para el descanso. Además, es importante limitar el uso de dispositivos electrónicos con pantallas brillantes antes de acostarse.