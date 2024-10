El avión es uno de los medios de transporte más utilizados por las personas. Precisamente, Peyton Reese Nelson, una mujer de Estados Unidos, cuando viaja en uno, siempre usa una sudadera con capucha. ¿Por qué? Pues el singular motivo te lo daré a conocer en las siguientes líneas.

Para informar a sus seguidores de TikTok (su cuenta es @peytonreesenelson) cuál es la razón de su accionar, la joven publicó un video que se volvió viral de inmediato. En el clip se le puede apreciar dentro de la cabina de un avión, exactamente en el asiento que le tocó para su viaje.

Justo antes de aterrizar, Peyton optó por ponerse la capucha de su sudadera. “Una vez vi un TikTok de una chica que decía que siempre usa una sudadera con capucha en el avión para que su cabello no toque el asiento”, se lee en la grabación.

Esta imagen muestra a Peyton Reese Nelson, la protagonista de esta historia. (Foto: @peytonreesenelson / TikTok)

De acuerdo a Newsweek, luego de haber compartido aquel video, la joven, a través de un comentario, dio más detalles sobre su accionar. “Siento que los aviones a veces pueden ser desagradables, así que usar una sudadera con capucha significa que no tengo que lavarme el cabello cuando aterrizo”, escribió.

En esta imagen se puede apreciar el momento en que Peyton Reese Nelson se pone la capucha de su sudadera en un avión. (Foto: @peytonreesenelson / TikTok)

Toda esa información que brindó le sirvió para ganar una gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios, quienes, en su gran mayoría, estuvieron de acuerdo con ella y consideraron que hizo bien al dar a conocer el singular motivo de su accionar.

Esta imagen deja en claro que Peyton Reese Nelson viajó en avión usando la capucha de su sudadera. (Foto: @peytonreesenelson / TikTok)

Los aviones se encuentran entre algunos de los espacios públicos más sucios

Cabe mencionar también que, según la citada fuente, hay estudios que han demostrado que los aviones se encuentran entre algunos de los espacios públicos más sucios, por lo que la medida de Peyton no es descabellada. Justamente, un estudio publicado en marzo de 2018 en Proceeding of the National Academy of Sciences se indica que “se han documentado más de una docena de casos de transmisión de infecciones graves durante el vuelo, y los viajes aéreos pueden servir como conducto para la rápida propagación de nuevas infecciones y pandemias”. Dicho todo esto, ¿te animas a actuar igual que la protagonista de esta historia?

