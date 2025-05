Danielle Campfield-Carter está a punto de celebrar un hito que pocos comprenden del todo: dos años libre de cáncer. Su historia, sin embargo, no es la típica historia de superación. Es también una advertencia, una llamada de atención para todas aquellas personas que sienten que “algo no está bien” pero lo postergan, lo minimizan, lo ignoran.

Danielle tenía solo 32 años cuando escuchó las palabras que cambiarían su vida: “es cáncer de útero”. Había recibido diagnósticos antes. Cinco años atrás, le habían dicho que tenía síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición hormonal que suele provocar reglas irregulares. Por eso, cuando en 2022 notó un cambio en su cuerpo, no pensó lo peor.

Lo que empezó como un pequeño malestar se convirtió en una señal persistente: un sangrado que nunca terminaba. Mes tras mes, Danielle notaba pequeñas manchas, se sentía más cansada de lo habitual y no lograba explicarse por qué su energía se desvanecía. “Sentía que algo no estaba bien, pero jamás imaginé que podía ser cáncer”, dijo en una entrevista con NBC Chicago.

Después de varios exámenes, los médicos encontraron un tumor en su útero. La confirmación llegó justo una semana después de su cumpleaños número 32. Era cáncer. Peor aún, el cáncer ya se había extendido al músculo uterino. La única opción para salvar su vida era una histerectomía, una cirugía que eliminaría su capacidad de quedar embarazada.

Lo que Danielle Campfield-Carter creyó inofensivo terminó siendo una advertencia seria. | Crédito: X @NorthwesternMed

“Mi mejor amiga estaba conmigo cuando me dieron la noticia, y apenas la escuchó, se puso a llorar desconsoladamente. Todo se sentía irreal”, recuerda Danielle.

Aunque el cáncer de útero es el tipo más común que afecta al sistema reproductor femenino, la mayoría de los diagnósticos ocurren después de la menopausia. El caso de Danielle fue distinto. Su edad, su peso y su historial con SOP fueron factores de riesgo, según la oncóloga ginecológica del Centro de Cáncer Lurie, la Dra. Emily Hinchcliff.

“El sangrado anormal, incluso unas pocas gotas después de la menopausia o entre ciclos, puede ser una señal de alerta, y lo decimos una y otra vez: no se ignoren esos signos”, advierte Hinchcliff.

La noticia golpeó a Danielle en el momento más inesperado. Acababa de casarse y soñaba con tener hijos. “Trabajo con niños todos los días como directora del Boys and Girls Club of Chicago. Amo a los niños. Saber que no podría tener los míos propios fue devastador”. Antes de la cirugía, Danielle optó por congelar sus óvulos, una decisión difícil pero esperanzadora.

Hoy Danielle Campfield-Carter, tras una histerectomía, celebra dos años libre de cáncer y comparte su historia para crear conciencia. | Crédito: The Knot

Hoy, dos años después, ha encontrado nuevas formas de sanar: explorando la adopción, el acogimiento familiar y descubriendo que el amor maternal no se limita al embarazo. “Uso mi instinto maternal todos los días en mi trabajo. Saber que hay otras maneras de construir una familia me devolvió la esperanza”.

Campfield-Carter ha convertido su experiencia en inspiración para otros. Fundó un negocio dedicado a apoyar a pacientes y sobrevivientes de cáncer.

“He estado celebrando desde que empezó mi viaje con el cáncer. Estar a punto de cumplir dos años sin rastro de la enfermedad, rodeada de personas que también celebran la vida, es un honor inmenso”, dijo.

Qué síntomas tienes cuando tienes cáncer de útero

El cáncer de útero puede presentarse con síntomas que, al principio, muchas mujeres confunden con alteraciones hormonales o estrés.

Según Mayo Clinic, el más común es el sangrado vaginal anormal, especialmente entre periodos o después de la menopausia.

También pueden aparecer dolor en la parte baja del abdomen o pelvis, flujo vaginal inusual y una sensación persistente de fatiga o debilidad.

Si estos síntomas se mantienen o empeoran con el tiempo, es fundamental acudir al médico, ya que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia.