En las últimas semanas, te compartí casos de animales salvajes que merodeaban en los exteriores de las viviendas de un vecindario , provocando temor entre los habitantes. Sin embargo, lo que te contaré en esta ocasión ha sobrepasado los límites: un oso negro ingresó al hogar de una familia que reside en Tampa Bay, Florida. Presta atención porque te brindaré los detalles de esta historia.

Zeke Clark, propietario de este hogar situado específicamente en Lake Country, narró lo que sintió en ese preciso momento al visualizar este animal de gran tamaño , pues existía una gran posibilidad de que reciba un ataque letal.

“Sentí miedo puro. Ver un animal tan grande venir hacia ti. Enfrentarlo cara a cara no es algo con lo que quieres lidiar”, fueron sus palabras a Univision Tampa Bay.

El hombre de Lake Country afirma que, anteriormente, ningún oso había ingresado a su vivienda. Solo pasaban por los exteriores. (Crédito: Univision Tampa Bay / YouTube)

Él está familiarizado con la presencia de osos, ya que su vivienda está situada cerca de un bosque. Es más, ha visualizado a estos mamíferos pasando por los exteriores, pero enfatizó que dicho momento fue totalmente distinto. El pánico se hizo presente por primera vez.

Según Zeke, este oso ingresó por la puerta de su garaje y quedó atrapado, debido al sistema de seguridad que posee en su hogar. Esto provocó que este animal salvaje comience a destrozar distintas partes de su casa con el propósito de liberarse.

Estos son algunos de los daños ocasionados por el oso negro en su intento de escapar. (Crédito: Univision Tampa Bay / YouTube)

Pretendió salvar a su familia

Cuando notó que este gran animal se situaba en su baño, Zeke tomó la difícil y valiente decisión de usar su arma de fuego, pues su finalidad era salvaguardar la integridad de su familia y sus mascotas. Eso provocó que el oso grande pierda la vida.

Quizás pienses que hubieran existido otros métodos para que este animal pudiera salir de este hogar con vida, pero este ciudadano estadounidense considera que “esto pudo haber sido mucho peor”. Afortunadamente, ningún integrante de su familia fue herido.

“Estoy agradecido de que no fue así”, fueron las palabras de tranquilidad de Zeke.