Más de mil monedas de oro y plata, valoradas en un millón de dólares, fueron recuperadas de un naufragio español que permaneció bajo el mar durante más de tres siglos. La noticia fue confirmada por las autoridades, quienes destacaron la importancia del hallazgo.

El descubrimiento ocurrió este verano, cuando el capitán Levin Shavers y su tripulación encontraron las piezas en los restos de una flota española que naufragó en julio de 1715 a causa de un huracán frente a la costa este de Florida, conocida como la “Costa del Tesoro”.

La empresa Queens Jewels, LLC, que tiene los derechos de rescate del naufragio, compartió los detalles en un comunicado.

Las piezas fueron halladas entre los restos de una flota española que naufragó en julio de 1715. (Foto referencial: Freepik)

Entre los objetos recuperados había cerca de mil monedas de plata llamadas “Reales”, cinco monedas de oro conocidas como “Escudos” y otras piezas raras de oro que permanecieron intactas bajo siglos de arena y agua. Los expertos estiman que el valor total de este tesoro alcanza el millón de dólares.

Según los registros históricos, el hundimiento de la flota española provocó la pérdida de unos 400 millones de dólares en oro, plata y joyas que iban rumbo a España. Por esta razón, se le considera “una de las mayores tragedias marítimas” de la época.

Para Sal Guttuso, director de Queens Jewels, lo importante no es únicamente el valor económico, sino también el significado histórico de cada objeto.

Salvage crew discovers $1M in treasure aboard 300-year-old Florida shipwreck https://t.co/evPFJGjSZn pic.twitter.com/q4xbTNxv0v — New York Post (@nypost) October 2, 2025

“Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español. Encontrar mil en una sola recuperación es algo raro y extraordinario”, señaló.

Las monedas fueron acuñadas en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia, y aún conservan sus fechas y marcas de ceca legibles después de más de 300 años.

Los especialistas creen que podrían haber pertenecido a un cofre o cargamento que se dispersó cuando el barco se partió durante la tormenta.

Los expertos aseguran que las piezas conservan marcas y fechas de hace más de 300 años. (Foto referencial: Freepik)

Ahora, las piezas pasarán por un proceso de conservación antes de ser exhibidas en museos locales de Florida.

“Cada hallazgo nos ayuda a reconstruir la historia humana de la flota de 1715”, agregó Guttuso.

“Estamos comprometidos a preservar y estudiar estos artefactos para que las futuras generaciones comprendan su importancia histórica”, finalizó.

La historia de la flota española que naufragó en 1715

El desastre de la flota española de 1715 ocurrió la madrugada del 31 de julio de 1715, cuando un huracán arrasó con un convoy de once barcos que navegaban frente a la costa este de Florida. La flota, que combinaba las de Tierra Firme y Nueva España, transportaba una inmensa riqueza: principalmente plata, pero también oro, joyas y otros valiosos productos coloniales destinados a la Corona española. El naufragio fue una de las mayores tragedias marítimas de la época, resultando en la pérdida total de los barcos y la muerte de cientos de personas.

Los sobrevivientes lograron alcanzar la costa, iniciando rápidamente las primeras labores de salvamento de la carga. Aunque España consiguió recuperar una porción significativa del tesoro gracias a los esfuerzos de rescate, la noticia del naufragio atrajo también a piratas y corsarios. Figuras como el inglés Henry Jennings atacaron los campamentos españoles, robando parte del tesoro recuperado.

A pesar de los rescates iniciales, una gran cantidad de la riqueza quedó sumergida frente a la costa de Florida, hoy conocida como la “Costa del Tesoro”. Los restos de la flota permanecieron olvidados por siglos hasta que, a partir de la década de 1960, cazadores de tesoros modernos descubrieron y comenzaron a recuperar millones de dólares en monedas de oro y plata y otros artefactos. Estos hallazgos continúan hasta el día de hoy.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!