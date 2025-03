Estuvo en el lugar y en el momento adecuado. Eric Stewart es un trabajador de una gasolinera en Tennessee (Estados Unidos) que hizo algo digno de aplaudir. Él evitó que una clienta llamada Lista Clark fuera víctima de una estafa. ¿Cómo? Pues eso te lo voy a contar con todos los detalles posibles en esta nota.

Resulta que un día como cualquier otro, Eric, que está a cargo de la caja registradora en el mencionado local, fue a trabajar y notó que Lista ingresó al establecimiento para dirigirse directamente a la máquina de Bitcoin. Lo que le llamó más la atención es que ella estaba en medio de una llamada telefónica.

“Cuando hablo por teléfono y en la máquina de Bitcoin, eso es una señal de alerta”, recalcó el hombre en diálogo con WTVF, según un video compartido en YouTube por el canal de Inside Edition. ¿Qué estaba pasando? Resulta que la mujer había recibido un mensaje de texto con lo que parecían ser documentos legales que tenían su información personal.

Lista Clark estuvo cerca de perder $6500 a través de una máquina de Bitcoin luego de haber creído algo que leyó en un mensaje de texto. (Foto: WTVF e Inside Edition / YouTube)

“Decía que me acusaban de fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario contra el gobierno de Estados Unidos, y también que mi nombre y dirección de correo electrónico habían abierto 22 cuentas corrientes del Préstamo PPP (Paycheck Protection Program o ‘Programa de Protección de Nómina’, en español)”, contó la mujer, que también conversó con la citada fuente.

“Señora, esto es una estafa”

A Lista, durante la llamada telefónica, le indicaron que necesitaba depositar dinero para evitar ir a la cárcel y es por eso que estaba dispuesta a hacerlo, pero justo en ese momento Eric intervino. “Le susurré para que no me oyera. Le pregunté si podía silenciar el teléfono y me dijo: ‘Bueno, espera, lo silencio’. Le dije: ‘¿Sabe con quién está hablando?’. Me dijo: ‘No’. Le dije: ‘Señora, esto es una estafa’”, recordó el hombre.

El momento en que Lista Clark le agradece a Eric Stewart por haber impedido que fuera víctima de una estafa. (Foto: WTVF e Inside Edition / YouTube)

Afortunadamente, la mujer creyó en las palabras del trabajador de la gasolinera y optó por no realizar ninguna transacción. “Muchas gracias. Me ahorraste $6200”, le llegó a decir después. “Me alegro”, aseveró Eric, quien demostró que siempre está dispuesto a ayudar a sus clientes.