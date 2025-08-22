Muchos dueños consideran a sus mascotas más que simples animales ; tienen un significado especial en sus vidas. Incluso, no dudarían en posponer distintos planes o gastar sus ahorros con el propósito de pasar más años con ellas, tal como lo realizaron Heather Johnston y Andrew Boccuzzi, una pareja de Maine que decidió posponer su boda para salvar la vida de su perro ‘Elvis’, quien tiene 15 años.

Los jóvenes ya tenían planeado contraer matrimonio, pues habían ahorrado dinero por mucho tiempo para celebrar este acontecimiento importante en sus vidas. Sin embargo, su mascota comenzó a presentar graves problemas de salud.

El can solía desmayarse con frecuencia y tenía convulsiones por causas desconocidas. Si bien ambos imaginaron lo peor, decidieron gastar todo el presupuesto de su boda para alargar la vida de su fiel compañero.

Heather y Andrew gastaron el presupuesto de su boda para mejorar la calidad de vida de Elvis. (Crédito: @littlepawsbnb.maine / Instagram)

“Siempre he dicho que Elvis es lo primero. Él vive mejor que yo porque le debo la vida. Sinceramente, después de superar el impacto inicial del precio, no lo dudé. No bromeo cuando digo que lo amo más que a nada del mundo”, dijo Heather Johnston a la revista People.

Aunque el precio fue elevado, la joven contó que no fue complicado decidir entre su boda o la vida de su mascota ‘Elvis’. Es más, considera que, de ser posible, se hubiera “endeudado” por su fiel amigo. Este acto de amor lo compartió en Instagram .

Elvis ha sido clave en el crecimiento de Heather Johnston, pues le acompañó en cada proceso de su niñez, adolescencia y adultez. (Crédito: @littlepawsbnb.maine / Instagram)

Un amor a primera vista

Heather aún recuerda perfectamente el vínculo especial con ‘Elvis’. Ella cuenta que, en su etapa como estudiante de secundaria, decidió adoptar a su perro mestizo chihuahua cuando su hermana fallecida lo señaló durante su visita a un refugio de canes.

“Yo fui la primera persona a la que dejó abrazar y a partir de ahí nos convertimos en almas gemelas”, dijo.

Desde aquel momento, Elvis fue crucial en cada situación, buena o mala, que atravesó la joven. La acompañó en el velorio de su hermana, en su graduación del instituto y universidad, en el divorcio de sus padres, en sus trabajos, en sus relaciones amorosas y en cada situación que ocurría en sus días.

Es más, tanto es el cariño que tiene Heather a su mascota que lo colocó como logo de su guardería canina ‘Little Paws B&B Dog Daycare & Boarding’, situada en Maine.

La pareja de comprometidos considera a Elvis una pieza fundamental en su relación. (Crédito: @littlepawsbnb.maine / Instagram)

Ya están planificando su boda

Tras la mejoría que ha tenido su mascota, la pareja ya está retomando las planificaciones de su matrimonio, pero desean realizarlo a la brevedad posible. Su objetivo es que Elvis esté presente en esa fecha especial.

“Sentí que debimos posponerlo un año más para estar más cómodos y tenemos muchos otros asuntos pendientes ahora mismo. Creo que el plan ahora es simplemente pensar en algo pequeño con Elvis presente y planear una celebración más grande más adelante”, puntualizó.

