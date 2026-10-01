En 1995, Lena Paahlsson perdió su anillo de bodas en la cocina de su casa, ubicada en una granja cerca de Mora, en el centro de Suecia. La joya, que ella misma había diseñado, era una banda de oro blanco con siete pequeños diamantes. Durante años buscó la pieza junto con su familia, pero no consiguió encontrarla.

Según la BBC, Lena le contó al diario Dagens Nyheter que se había quitado el anillo mientras preparaba unas galletas navideñas con sus hijas. Lo había dejado sobre una superficie de trabajo, pero cuando quiso recuperarlo, había desaparecido.

La familia revisó diferentes lugares y, años después, incluso levantó las baldosas del piso durante unas obras de renovación con la esperanza de encontrarlo.

La familia buscó la joya durante años e incluso levantó el piso de la cocina durante una remodelación. (Foto referencial: Pexels)

La joya apareció donde menos lo esperaba

Pasaron 16 años hasta que ocurrió algo que parecía imposible. Mientras Lena recogía zanahorias de su jardín, descubrió que una de ellas había crecido atravesando el centro del anillo y que la joya había quedado fuertemente ajustada alrededor del vegetal.

El esposo de Lena, Ola, también quedó sorprendido por el hallazgo. “La zanahoria estaba creciendo en medio del anillo. Es bastante increíble”, declaró al periódico.

La pareja cree que el anillo pudo haber caído por el fregadero de la cocina en 1995 y terminado entre los restos de verduras que posteriormente fueron convertidos en compost o utilizados como alimento para sus ovejas.

Aunque la joya ya no le queda, espera poder agrandarla para volver a usarla. (Foto referencial: Unsplash)

Después de tantos años, Lena ya había perdido la esperanza de volver a ver la joya.

“Había perdido toda esperanza”, contó la mujer; sin embargo, el inesperado descubrimiento hizo que quisiera recuperar el objeto que había diseñado para su boda.

Aunque el anillo ya no le queda, la mujer esperaba poder hacerlo más grande para volver a llevarlo. “Ahora que he encontrado el anillo otra vez quiero poder usarlo”, afirmó.

La historia, publicada en 2011, convirtió un objeto que había desaparecido durante 16 años en un inesperado hallazgo en medio de su propio jardín.