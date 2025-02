Los fanáticos de la popular serie “Sex and the City” quedaron atónitos cuando Ashley Cano, una revendedora de la plataforma Poshmark, encontró el vestido de novia de Vera Wang que usó Carrie Bradshaw en la primera película de la franquicia. El vestido, que apareció en la cinta estrenada en 2008, fue hallado en una tienda Goodwill de Chicago a un precio irrisorio.

“No puedo creer que haya encontrado este vestido en Goodwill por 18,99 dólares”, exclamó la mujer.

El vestido, con su corpiño blanco sin tirantes y capas de tela suave que llegan al suelo, es el mismo modelo utilizado por Sarah Jessica Parker lució en la película para una sesión de fotos de Vogue.

El traje fue diseñado por Vera Wang. (Foto: @aileenscloset90)

La pieza fue hallada en una tienda Goodwill de Chicago por tan solo 18,99 dólares. (Foto: @aileenscloset90)

El video de Cano se volvió viral rápidamente, y los comentarios se llenaron de fanáticos de la serie dispuestos a comprar la pieza.

Algunos incluso sugirieron que podría venderse por miles de dólares. “¡Eso es como 4.000 dólares! ¡Buen hallazgo!”, comentó una persona. Otra le sugirió a Cano que se lo quedara para ella, pero ella respondió bromeando: “Ninguna dieta me lo permitiría”.

"Sexo en Nueva York" es una serie de televisión estadounidense creada por Darren Star, basada en el libro del mismo nombre de Candace Bushnell. (Foto: HBO)

Según el New York Post, Cano aún no ha puesto el vestido a la venta en su tienda online y admite no saber qué hacer. De hecho, la mujer pidió sugerencias sobre cómo vender el vestido, revelando que planea usar las ganancias para ayudar a pagar su divorcio.

“Necesitaba una bendición. No pensé que vendría en forma de vestido de novia, pero no me quejo”, escribió la estadounidense.

Lo que debes saber sobre “Sex and the City”

“Sex and the City” (Sexo en Nueva York en España y Sexo en la ciudad en Hispanoamérica) es una serie de televisión estadounidense creada por Darren Star, basada en el libro del mismo nombre de Candace Bushnell. Se emitió por HBO de 1998 a 2004, con un total de seis temporadas y 94 episodios.

La serie sigue la vida de cuatro amigas: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes, mientras navegan por las complejidades de la vida en la ciudad de Nueva York.

La serie se popularizó por su honesta representación de la sexualidad femenina y las conversaciones sobre citas y relaciones. Se destacó por su estilo moderno, su diálogo ingenioso y su exploración de temas como la amistad, el amor, el trabajo y la identidad. Además, el programa tuvo un impacto significativo en la cultura popular y se le atribuye haber abierto el camino para muchas otras series de televisión centradas en mujeres.

Tras el éxito de “Sex and the City”, se produjeron dos películas, “Sexo en Nueva York” (2008) y “Sexo en Nueva York 2″ (2010). En 2021, se estrenó una secuela titulada “And Just Like That...”, que retoma la historia de Carrie, Miranda y Charlotte en la actualidad.