Viajar por el mundo en solo un día suena como algo imposible, pero para el estadounidense Kevin Droniak es parte de su rutina. Este creador de contenido de 27 años encontró la manera de hacer escapadas cortas a lugares lejanos como Egipto o Puerto Rico sin la necesidad de gastar una fortuna. Lo mejor es que comparte toda su experiencia en sus redes, mostrando cómo se organiza para que estas aventuras duren menos de 24 horas.

Ya sea esquiando en Colorado o acostado en una playa de San Juan, Droniak aprovecha al máximo cada minuto y cada dólar. Su filosofía es sencilla pero contundente: no se necesita una semana libre ni una gran planificación para conocer un nuevo destino.

“Solo quiero romper el estigma de que necesitas una semana para ir a cualquier parte si quieres ir a algún sitio, y si no tienes tiempo para ausentarte del trabajo, puedes ir literalmente sólo por el día. Puedes hacer que funcione”, declaró en conversación con People.

Uno de sus trucos es evitar reservar hoteles. Para él, se trata de un gasto innecesario si vas a pasar solo unas horas en el lugar. “No sé lo que vas a hacer allí, pero [si no gastas dinero en un hotel], puedes hacer cosas gratis y simplemente comer”, dice. Así, puede centrarse en disfrutar del lugar y vivir el momento.

Viajar por el mundo en solo un día suena como algo imposible, pero Kevin Droniak ha encontrado la forma de visitar lugares lejanos sin la necesidad de gastar una fortuna. (Foto: @kevindroniak) ×

En un video reciente, compartió su experiencia viajando a Puerto Rico: salió de Nueva York a las 6 a. m., llegó a San Juan a las 11 y volvió a casa a medianoche. “Esto tiene sentido para mí, ya que el vuelo es de solo tres horas y media, y la playa a la que voy está a sólo 30 minutos del aeropuerto”, comenta el joven en la grabación.

Aunque llovía al llegar, decidió disfrutar de su corta experiencia en el país centroamericano: “Definitivamente no es un día de playa, pero vamos a aprovecharlo al máximo porque solo tengo siete horas hasta que tenga que dirigirme al aeropuerto”.

El sol finalmente salió y Droniak no pudo evitar emocionarse: “Estoy muy agradecido de estar aquí. Me parece increíble que hace sólo unas horas estuviera caminando por las frías calles de Nueva York y ahora esté en una playa solitaria”.

Precisamente, son este tipo de momentos los que lo motivan a seguir viajando, incluso por solo un día. Para él, lo importante no es el lujo, sino el sentido de aventura y descubrimiento.

Para el estadounidense, no se necesita una semana libre ni una gran planificación para conocer un nuevo destino. (Foto: @kevindroniak) ×

Cuando se le pregunta cómo organiza estos viajes, lo tiene claro: no hace falta planear demasiado. “Creo que mi secreto para una excursión de un día es dejarme llevar por la corriente y no tener grandes expectativas, porque no sabes lo que va a pasar ni lo que puede cambiar el tiempo”, señala.

También aconseja enfocarse en una sola actividad: “Creo que lo ideal es planificar una sola cosa, porque así te sientes satisfecho después de hacerla. Entonces, acabarás haciendo más cosas y te sentirás aún más satisfecho”.

Así fue como vivió su viaje a Puerto Rico: “Quería ir a la playa, así que fui a la playa, y eso fue una comprobación. Entonces me dije: ‘Vale, estoy satisfecho’. Luego me dediqué a pasear, a comer y, cuando llegó la hora de volver a casa, me sentí muy bien”.

Droniak asegura no se trata de tachar miles de actividades, sino de disfrutar lo que se pueda dentro del tiempo disponible.

Evitando hoteles y organizando las actividades que se realizarán durante el día, se pueden hacer viajes exprés sin gastar demasiado. (Foto: @kevindroniak) ×

El estadounidense también ha hecho viajes espontáneos solo por encontrar vuelos baratos. “Encontré un vuelo de ida y vuelta [a Cincinnati] por 50 dólares, así que tuve que comprarlo”, cuenta. Aunque no tenía planes específicos, eso no lo detuvo: “Me dije: ‘En realidad no conozco Cincinnati, pero voy a ir a averiguarlo’”.

Uno de sus viajes más especiales fue a Egipto, aunque también fue el más costoso: “Fui a Egipto por un día, volé por la mañana y salí a la mañana siguiente”. Aun así, valió la pena: “Fue muy gratificante. Siempre había soñado con ver las pirámides, así que fue como: ‘¿Por qué no?’”.

Más allá de la aventura y la brevedad de sus escapadas, Droniak tiene una razón muy persona para preferir los viajes cortos: cuida a su abuela de 95 años, quien también es famosa en redes sociales.

“Esto se relaciona con la razón por la que hago viajes de un día, ya que soy su representante y ahora tiene 95 años y depende de mí para todo”, explica. “Pero como soy su nieto, cuido de ella y no quiere que me vaya por mucho tiempo. Así que ahí es donde he encontrado una forma de seguir viendo mundo, pero también de estar ahí para ella”.

