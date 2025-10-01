Viajar con un pasaporte vencido suele considerarse imposible, pero una joven venezolana demostró lo contrario. Andrea Paola contó en redes sociales cómo logró entrar de nuevo a Estados Unidos a través del aeropuerto de Baltimore, a pesar de que su documento había caducado.

Su experiencia, compartida en TikTok, sorprendió a los internautas. Según explicó, el oficial de migración que la atendió dudó al ver la fecha de expiración en su pasaporte; no obstante, tras consultar con otro agente, le confirmaron que los pasaportes venezolanos cuentan con una vigencia extendida.

Además, los oficiales le recordaron que su estatus de residente legal era suficiente para ingresar sin problemas. “Me dijeron que si yo viajaba solo con la green card no había problema, solo con eso ya podía entrar”, aseguró la joven.

Según explicó, los oficiales de migración le confirmaron que los documentos venezolanos mantienen vigencia extendida y que su green card era suficiente para ingresar. (Foto: @andreapa0la7 / TikTok)

En otro clip, Andrea explicó la razón de su viaje: debía trasladarse desde Baltimore hasta Cartagena, Colombia, para realizar la renovación de su pasaporte venezolano. Durante la ida, en una escala en Florida, el personal de la aerolínea también revisó su documento caducado, pero finalmente la dejaron abordar con una anotación manual en el boleto.

“Solo me pusieron como una enmienda en el boleto que decía ‘docs, okay’”, señaló al mostrar el comprobante que confirmaba que sus papeles estaban en orden.

Tras completar el trámite en Colombia y regresar a Estados Unidos, la venezolana compartió su alivio: “Todo bien, ya estoy aquí, feliz, nada más me queda esperar que el pasaporte llegue”.

La joven también relató que, durante su viaje a Colombia, el personal de la aerolínea permitió su embarque tras anotar manualmente que sus papeles estaban en regla. (Foto: @andreapa0la7 / TikTok)

¿Se puede viajar a EE. UU. con el pasaporte vencido?

Para la mayoría de casos, la respuesta es no. Para ingresar a los Estados Unidos, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exigen que los ciudadanos extranjeros presenten un pasaporte válido y vigente.

La mayoría de los países, además, deben cumplir con la regla de validez de seis meses, lo que significa que el pasaporte debe tener una vigencia mínima de medio año más allá de la fecha prevista de salida de EE. UU.

Las autoridades de inmigración y las aerolíneas exigen un pasaporte válido y vigente para abordar el vuelo y para el ingreso al país, especialmente para ciudadanos extranjeros. (Foto referencial: Freepik)

Las aerolíneas y los puntos de entrada fronterizos tienen la responsabilidad de verificar la validez de los documentos antes de permitir el abordaje o el ingreso.

Cabe agregar que existe una excepción principal que aplica únicamente a los ciudadanos estadounidenses que regresan a su país. Históricamente, en ciertas situaciones de emergencia o por disposiciones especiales, se les ha permitido a los ciudadanos de EE. UU. utilizar un pasaporte estadounidense recientemente vencido para regresar directamente a los Estados Unidos; sin embargo, estas excepciones son temporales y deben ser consultadas con la Embajada o Consulado de EE. UU. más cercano, ya que la regla general para todos los demás viajeros es la necesidad de un pasaporte vigente.

