Cuando Ángeles Barrios llegó a Estados Unidos desde Venezuela, no dominaba el inglés, pero eso no la detuvo. Con el tiempo, y gracias a su propia experiencia y la ayuda de personas cercanas, descubrió que quienes aún no hablan el idioma pueden encontrar oportunidades laborales. Por eso, decidió compartir en TikTok una lista de trabajos accesibles para migrantes que están empezando de cero y buscan empleo en EE. UU.

En su video, Ángeles, quien se dedica a compartir su día a día como migrante en Norteamérica, menciona varios empleos en los que no es necesario hablar inglés con fluidez. “Obviamente, no en todos los trabajos será igual, porque todos tienen diferente manager, pero no pierdes nada con intentar”, explicó.

El primer trabajo que recomendó fue en la cadena de restaurantes Wendy’s. Contó que comenzó allí cuando tenía solo 16 años y que, a pesar de no hablar bien inglés, la recibieron con paciencia y amabilidad. “Aparte de que era un trabajo muy relajado, me acuerdo de que ellos me decían que agarrara helado y papitas. De hambre, no te mueres”, relató.

Ángeles Barrios compartió los trabajos para migrantes en EE.UU. que no saben inglés. (Foto: @angeles.barrioss / TikTok)

También mencionó su experiencia en Walmart, donde se sintió acompañada pese a las dificultades de comunicación. “Me hablaban lento y, si yo no entendía algo, les pedía que lo repitieran y ellos lo hacían”, recordó. Incluso su jefa le ofreció usar un traductor para que se sintiera más cómoda: “Me dijo que si yo no entendía lo que ella me decía, podía sacar su traductor y todo”.

Entre otras opciones, Barrios destacó el trabajo de limpieza de casas como ideal para quienes no manejan el inglés. Dijo que es una actividad que se puede hacer por cuenta propia y sin necesidad de entrevista. “Ellos no les va a importar si tú sabes inglés o no, porque lo que quieren ver es su casa limpia”, afirmó, recomendando el uso del traductor en caso de dudas.

Las bodegas o almacenes también son opciones atractivas para migrantes. Según Barrios, en estos lugares suelen estar dispuestos a explicar las tareas de todas las formas posibles. “Ellos sacan su traductor y a veces te lo repiten hasta 100 veces con tal de que tú entiendas”, contó, añadiendo que en muchos casos hay supervisores latinos.

Walmart es una empresa multinacional estadounidense de venta al por menor. (Foto: AFP)

Según la joven, el trabajo de mozo en EE. UU. ofrece muy buenas propinas. (Foto: Freepik)

Finalmente, habló sobre los restaurantes, otra alternativa para quienes aún no dominan el idioma. Compartió la experiencia de una amiga que le contó que era un trabajo relajado y con buenas propinas.

A modo de cierre, Ángeles dejó un mensaje dedicado a los migrantes que se enfrentan a la barrera del idioma en Estados Unidos: “si te da miedo buscar trabajo porque no sabes inglés, no te me frenes. Hay muchas empresas que valoran tus ganas de trabajar y hacen lo posible por ayudarte a entender”.

Dónde y cómo buscar trabajo en EE. UU.

Según USA.gov, para buscar trabajo en Estados Unidos, es indispensable entender que los ciudadanos extranjeros necesitan información sobre visas de trabajo temporales o permanentes, la cual se encuentra en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Antes de buscar empleo, es importante determinar si se califica para un permiso de trabajo (EAD) y cómo solicitarlo, ya que este documento demuestra a los empleadores la autorización para ser contratado.

Para encontrar trabajo en el sector privado, el citado portal sugiere utilizar bases de datos en línea como CareerOneStop, que ofrece herramientas para la búsqueda, preparación de entrevistas y elaboración de currículums. También recomienda consultar las bolsas de trabajo estatales, buscar asesoría en los Centros Americanos de Empleo y revisar las secciones de avisos de trabajo en periódicos locales o sus sitios web.

Si el interés es en empleos gubernamentales, USAJOBS es el sitio web principal para encontrar y solicitar puestos en agencias del Gobierno federal. Para trabajos en gobiernos estatales, se debe visitar el sitio web del gobierno del estado o territorio de interés y buscar enlaces como “carreras” o “trabajar con nosotros”.

