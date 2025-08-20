Encontrar un buen trabajo en Estados Unidos no siempre es fácil para los migrantes, pero un joven latino sorprendió en TikTok al contar que la mejor paga que recibió fue en un empleo dentro de la construcción. Lo curioso es que no se trataba de un puesto especializado, sino de un trabajo como “ayudante”, con el que llegó a ganar 1800 dólares a la semana.

En el video, Alf Castellanos explicó que había pasado por diferentes empleos desde que llegó al país norteamericano, pero que ninguna le dejó tanto dinero como la construcción. “En ese rubro se paga bien, dependiendo de si se sabe mucho”, señaló.

Castellanos aclaró que no tenía demasiada experiencia ni conocimientos técnicos. Sus tareas eran principalmente descargar y aplicar cemento en las obras. “Las personas que entienden bastante ese trabajo son las que ganan una buena lana (dinero)”, comentó. Aun así, destacó que como “asistente de concreto” ya cobraba 1800 dólares semanales.

Explicó que el trabajo era muy pesado, pues implicaba largas jornadas y condiciones extremas bajo el sol. (Foto: @alfcastellanoss_ / TikTok)

El esfuerzo, sin embargo, era muy grande. Recordó que debía someterse a jornadas exigentes y soportar condiciones climáticas extremas: “Es un trabajo bastante pesado, porque a veces hay que levantarse de madrugada”.

Lo que más le costaba era resistir el calor. “Lo más terrible es cuando vas a tirar el cemento y hay bastante sol”, relató.

Ese sol intenso era lo que más lo agotaba. “Esa es una de las cosas que yo no aguantaba, el calor inmenso que hacía en la tarde y uno tirando cemento, venía el camión, luego venía el otro”, contó.

El migrante recordó que lo más difícil era soportar el calor, ya que el cemento se secaba rápido y los obligaba a trabajar con mayor velocidad. (Foto referencial: jcomp / Freepik)

Además, explicó que las altas temperaturas hacían que el cemento se secara rápido y eso los obligaba a trabajar con mayor rapidez.

A pesar de las dificultades, aseguró que el esfuerzo valía la pena por lo bien que estaba pagado. “Lo bueno era que era bien pagado”, afirmó, destacando que no hacía falta ocupar un puesto especializado para ganar buen dinero.

Sobre la modalidad laboral, Castellanos explicó que casi siempre trabajaba seis días a la semana; no obstante, la alta demanda hacía que a veces sumara más jornadas.

Según el latino, el esfuerzo valía la pena porque la paga era buena incluso sin ocupar un puesto especializado. (Foto: gpointstudio / Freepik)

“Generalmente, trabajaba de lunes a sábado, pero de vez en cuando sí nos tocaba de lunes a domingo”, recordó.

Además, los horarios eran largos: “a veces hasta las 12 de la noche”. Ese sacrificio, concluyó, se veía reflejado en su salario. “Es un trabajo bien pagado, la verdad”.

¿Cuánto se gana en el sector de la construcción en Estados Unidos?

Según Indeed, los salarios en el sector de la construcción en Estados Unidos pueden variar considerablemente dependiendo de diversos factores como la ubicación geográfica, la experiencia, las habilidades específicas y el tipo de trabajo.

Salarios promedio:

A nivel nacional: El salario promedio para un trabajador de la construcción en Estados Unidos suele oscilar entre $35,000 y $55,000 al año.

Por región: Los salarios pueden variar significativamente entre diferentes estados y ciudades. Por ejemplo, las zonas con mayor demanda de mano de obra en la construcción, como California o Texas, suelen ofrecer salarios más altos.

Factores como la experiencia, las habilidades, el tipo de trabajo y el costo de vida también influyen en el salario.

