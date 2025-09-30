Viajar por primera vez a Estados Unidos suele ser un sueño para muchos, pero para el peruano Steven Sneider esa experiencia casi se convierte en pesadilla. Un detalle en su aspecto, que nunca pensó que sería cuestionado, estuvo a punto de costarle el ingreso al país norteamericano. ¿Qué pasó exactamente?

En un video que compartió en TikTok, relató que su llegada al aeropuerto parecía normal; sin embargo, todo cambió cuando los agentes de inmigración lo detuvieron para hacerle varias preguntas.

“Ustedes han visto mi viaje: lindo y precioso con mis videos, pero no fue todo bonito. Yo pasé un trauma”, comenzó diciendo el joven.

Según explicó, los agentes de inmigración se enfocaron en un tatuaje en su cuello con la frase “I don’t care” y comenzaron a interrogarlo. (Foto: @steevensneider / TikTok)

Sneider recordó que los oficiales se mostraban muy serios, lo que lo puso nervioso. “Me intimidé”, reconoció, agregando que, aunque sus conocidos le habían recomendado mantener la calma, no lo logró: “Creo que ellos olieron mis nervios”.

Al entregar su pasaporte, el agente de turno se enfocó en un tatuaje en su cuello con la frase “I don’t care” (“No me importa”). De inmediato le preguntaron si sabía hablar inglés y, al responder que “no mucho”, el oficial lo interrogó sobre el significado del tatuaje. Steven contestó con un simple: “Porque me gustó”.

Las dudas del funcionario no terminaron ahí, pues le consultó sobre su estadía, con quién viajaría, dónde se alojaría y quién lo recogería en el aeropuerto. Steven respondió que planeaba quedarse un mes y medio, pero la situación se complicó. “Me dijo: ‘Voy a tener que retener tu pasaporte. Dime dónde está tu maleta. Te acompaño’”, relató.

Fue llevado a otra sala donde revisaron su equipaje y le hicieron preguntas sobre su trabajo. (Foto: @steevensneider / TikTok)

En ese momento pensó en su familia: “Fueron los diez minutos más largos”, recordó, convencido de que sería devuelto a Perú.

El joven fue llevado a otra sala, donde una agente abrió y revisó su equipaje. Allí lo interrogaron nuevamente, esta vez sobre su trabajo.

“Le dije que tengo una empresa que es una agencia creativa que crea contenido para marcas, que se llama Play Studio. Le dije que era creador de contenido, le mostré un poco de mis redes sociales y creo que se dio cuenta de que no quería quedarme a su país”, explicó.

Finalmente, tras mostrar pruebas de que era creador de contenido, pudo ingresar, aunque describió la experiencia como un verdadero “trauma”. (Foto: @steevensneider / TikTok)

Finalmente, después de ese exhaustivo control, le permitieron ingresar a Estados Unidos.

Al recordar la experiencia, Steven concluyó: “Esa fue la historia de cuando casi no entro a los Estados Unidos”.

“Nunca en mi vida me habían hecho sentir tan culpable de algo cuando ni siquiera sabía qué había hecho”, añadió.

Preguntas comunes en migración de EE. UU. y documentos que debes llevar

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos, el oficial de migración puede preguntar el motivo de tu viaje, el tiempo que planeas quedarte, dónde te hospedarás y si llevas artículos que declarar. También podrían pedir detalles sobre tu trabajo, tus ingresos o si has visitado otros países recientemente.

Es importante responder con calma y de forma clara, incluso si tu inglés es limitado. Si no entiendes una pregunta, puedes pedir que repitan o solicitar un intérprete en español.

En cuanto a documentos, normalmente debes presentar tu pasaporte vigente, visa (si aplica), boleto de regreso, dirección donde te hospedarás y, en algunos casos, pruebas de fondos económicos o carta de invitación. Estos requisitos pueden variar según tu nacionalidad y el tipo de visa que tengas.

