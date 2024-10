Allison DuBois es una madre de 2 hijos que vive en Chicago, Illinois (Estados Unidos). Ella siempre quiso ser progenitora y desde que lo es se ha dado cuenta que no es nada fácil, como muchos piensan. Debido a todo lo que está experimentando, ahora entiende por qué algunas mujeres deciden no tener hijos.

En un video publicado en TikTok (su cuenta en esa red social es @mentalli_unwell), la protagonista de esta historia expresó las dificultades que existen en la maternidad, dejando en claro que subestimó lo complicado que sería.

Además, aplaudió a quienes optan por no tener hijos, ya que reconoce que esas mujeres la tuvieron clara desde el inicio. A raíz de todo lo que dijo en el clip, generó impacto y es por eso que acabó siendo entrevistada por Newsweek.

En diálogo con el citado medio, Allison DuBois profundizó más sobre el tema. “Ahora entiendo mejor que nunca la decisión de una mujer de no tener hijos. Tengo respeto por las personas que pueden pensar en ese proceso y llegar a una conclusión que va en contra de las expectativas y estándares que la sociedad tiene para ellas”, sostuvo.

“Una fantasía idealizada”

“Me entristece que a tantas de nosotras nos vendan una fantasía idealizada de lo que es la maternidad cuando, en realidad, es mucho más complicado. Sin mencionar lo aisladas que estamos hoy en día”, agregó.

Es necesario indicar que el clip que compartió Allison fue una respuesta a un comentario de una mujer que aseguró que hay gente que jura que se pierde algo por no tener hijos, cuando claramente está feliz por su decisión. La madre, según dijo, le contestó por una sencilla razón: “Solo quería que ella y muchas otras mujeres que no han tenido hijos por elección propia supieran que las veo y que ya no las juzgo”. No te quedes sin ver el clip.

