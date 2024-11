Una joven mexicana que reside en Estados Unidos se volvió viral al compartir los motivos por los que votará por Donald Trump, candidato republicano, en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Para María Losa (@justmarialosa), temas como la inflación, la migración y la política exterior fueron clave al escoger a quien, según ella, debería ser el próximo presidente del país norteamericano.

Uno de los puntos que más resaltó fue el impacto de la inflación en el costo de vida. María expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la economía bajo la administración de Joe Biden.

“La inflación que Biden provocó en estos cuatro años ha sido la más alta en 40 años”, señaló, explicando que el aumento de precios afecta a los ciudadanos de forma directa.

Según su experiencia, los costos de la renta, el gas y los productos básicos se elevaron considerablemente, mientras que el valor real del dinero ha disminuido.

El testimonio de la usuaria superó las 800 mil reproducciones en TikTok. (Foto: @justmarialosa)

La tiktoker también criticó la política exterior de Biden, especialmente la ayuda económica enviada a Ucrania en medio del conflicto con Rusia.

Explicó que el apoyo financiero, de aproximadamente 175 mil millones de dólares provenientes de los impuestos estadounidenses, podría haberse utilizado en el país en lugar de financiar conflictos externos.

Otro aspecto que la mexicana cuestionó es la política migratoria de la administración actual, a la que acusa de ser demasiado permisiva.

María mencionó que en los últimos años han ingresado alrededor de 7.8 millones de migrantes ilegales adicionales, una cifra que considera alarmante. Según ella, esta situación sobrecarga los recursos del país y genera un impacto negativo en la vida de los ciudadanos, quienes deberían ser la prioridad de las políticas gubernamentales.

Para la mexicana, el mandato de Joe Biden y Kamala Harris no ha hecho lo suficiente por los ciudadanos norteamericanos. (Foto referencial: Jacquelyn Martin / AFP)

La joven también expresó su desacuerdo con los recientes cambios en el Título IX, ley federal que prohíbe la discriminación por género en instituciones educativas. Criticó la inclusión de personas que se identifican como mujeres en baños, vestuarios y deportes tradicionalmente destinados a mujeres biológicas. Este cambio, según la mexicana, podría traer consecuencias en el futuro.

“El Título IX entró en vigor el primero de agosto. Por eso no han comenzado a ver las consecuencias en los estados”, señaló.

María finalizó su testimonio indicando que, aunque es mexicana, también es estadounidense. En consecuencia, considera que Trump es la persona ideal para ocupar el cargo de presidenta, ya que su plan de gobierno beneficia a los ciudadanos norteamericanos.

“La verdad no me importa, si a Trump le caigo bien o no. Mientras sus políticas ayuden a los ciudadanos en consecuencia, me van a ayudar a mí también”, comentó.

Las próximas elecciones presidenciales en EE. UU. apuntan a ser una de las más reñidas de los últimos años. (Foto referencial: Charly Triballeau / AFP)

El testimonio de la joven, además de volverse viral y superar las 800 mil vistas, generó una gran cantidad de comentarios en TikTok.

Varios internautas aseguraron estar de acuerdo con sus afirmaciones. Otros, en cambio, señalaron que algunos de los problemas destacados en el video son globales, y no solamente de EE. UU.

Cabe agregar que las elecciones presidenciales en Estados Unidos están programadas para este 5 de noviembre.

Actualmente, la contienda es reñida entre Donald Trump y Kamala Harris, y aunque Trump tiene una ligera ventaja en algunos estados clave, la elección está prácticamente empatada en varios de ellos, como Nevada, Georgia y Pennsylvania