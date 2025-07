Historias inesperadas están dejando los arrestos llevados a cabo por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. En esta ocasión, te quiero compartir el caso de Adrián Clouatre, un veterano del Cuerpo de Infantes de Marina, que se vio obligado a viajar durante varias horas hacia el lugar donde su esposa estaba detenida para que su bebé pudiera ser amamantado.

La pesadilla para esta pareja de esposos comenzó el 27 de mayo de este año, cuando Paola Clouatre fue detenida por las autoridades de ICE . La intervención ocurrió durante una entrevista clave para que obtuviera su residencia permanente, ya que está casada con un veterano de la Marina.

Te comento que la mujer mexicana ingresó a Estados Unidos hace más de una década mediante un proceso de asilo. Sin embargo, una semana antes de su entrevista, quedó sorprendida al descubrir que tenía una orden de deportación en su contra desde el 2018. Esto se debía a que su madre no acudió a una cita en la corte. Pese a la situación, tuvo el valor suficiente para presentarse a esta citación.

En un principio, los agentes de ICE le informaron a Paola que su solicitud había sido aprobada, pero, de manera inesperada, fue detenida y arrestada, sin considerar que llevaba consigo a su bebé, en ese entonces, de tan solo 9 meses.

Mientras su esposa estaba recluida, Adrián se encargaba de cuidar a sus pequeños hijos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Paola ya se encuentra libre

Actualmente, Paola ha sido liberada debido al apoyo que recibió por parte del senador John Kennedy, un republicano de Luisiana, quien solicitó al Departamento de Seguridad Nacional su liberación inmediata.

“Yo todavía seguía en shock, no paraba de llorar. No podía dejar de llorar. Yo le agarraba las manos (a su esposo Adrián) y le dije: ‘esto es verdad’. Fue algo que yo no me esperaba. Estaba con él otra vez, iría a la casa con los niños”, fueron las palabras emotivas de Paola Clouatre a Univisión Noticias.

Paola Clouatre salió en libertad tras la intervención del senador John Kennedy. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Esta situación fue un reto para Adrián, pues debió hacerse cargo de su bebé y su otro hijo mientras su esposa estaba recluida. Él cuenta que manejaba aproximadamente dos horas diarias para que su hija fuera amamantada.

Aunque el mal momento llegó a su fin, Paola Clouatre todavía mantiene un proceso judicial de inmigración que tardaría años en cerrarse formalmente. No obstante, su abogada asegura que eventualmente obtendría su residencia permanente.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquíy sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!