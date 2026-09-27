Una simple pregunta sobre si está bien llegar con un café helado a una entrevista de trabajo terminó generando un intenso debate en las redes sociales. Caitlin Wehniainen, una reclutadora estadounidense con 16 años de experiencia y conocida en TikTok como @caitlinrecruiter, mantiene su recomendación, aunque asegura que la discusión ha dejado de lado un punto mucho más importante: la preparación del candidato.

Wehniainen comenzó el debate algunos días atrás, después de publicar un video en el que contó que había visto a candidatos de la Generación Z llegar a entrevistas con cafés helados y lattes.

Según explicó, trabaja con empresas muy diferentes, incluidas grandes corporaciones donde considera que ese detalle puede transmitir una imagen demasiado informal.

“Honestamente, lo que más me sorprendió fue lo mucho que la gente siente al respecto de llevar un café helado a una entrevista”, señaló a la revista People. “Sigo manteniendo mi opinión... termínalo antes porque puede distraer y hacerte parecer menos preparado”.

La reclutadora incluso explicó cómo puede percibirse la situación desde el punto de vista de un entrevistador.

“Parece que fuiste a Target, luego fuiste a Starbucks, ahora estás pasando por tu entrevista y después sigues con lo siguiente”, afirmó. “A mí me parece un poco demasiado informal”.

La recomendación depende del lugar

Sus comentarios dividieron a los usuarios de TikTok: mientras algunos estuvieron de acuerdo con dejar el café antes de entrar, otros cuestionaron que una bebida pudiera influir en la percepción de un candidato.

Ante la discusión, Wehniainen aclaró que hablaba específicamente de entrevistas presenciales que ocurren en una etapa avanzada del proceso de contratación, cuando el candidato ya ha superado varias evaluaciones.

“Ya has recibido luz verde en muchas cosas hasta ese momento. A todos les agradas. Estás ahí para cerrar el trato”, explicó. “Estás ahí para mostrar tus habilidades, conocer al equipo y, en última instancia, conseguir la oferta de trabajo”.

Asimismo, sostuvo que, en un mercado laboral donde los empleadores tienen más opciones, los candidatos pueden tener que “seguir un poco las reglas del juego” para causar la mejor impresión posible.

La especialista insistió en que no existe una regla idéntica para todas las entrevistas. “No estamos hablando de los mismos entornos aquí. Entender el entorno es la clave”, dijo.

Para una entrevista corporativa podría recomendar un traje, un currículum impreso y una libreta con lapicero, mientras que para uno de sus clientes del sector manufacturero podría sugerir zapatillas porque la entrevista podría incluir un recorrido por el almacén.

La reclutadora afirma que su explicación va mucho más allá de un vaso de café y que los errores que cometen los postulantes suelen ser otros. (Foto referencial: ijeab / Freepik)

El error que considera más importante

Más allá de la ropa, el café o los objetos que un candidato lleve consigo, Wehniainen asegura que existe un problema que observa con mucha mayor frecuencia: la falta de preparación.

“Principalmente, veo que las personas no se preparan lo suficiente para ese momento de brillar”, explicó, especialmente cuando llegan a la entrevista sin haber investigado previamente a la empresa.

Por ello, recomienda conocer la misión y los valores de la compañía, investigar quiénes serán los encargados de realizar la entrevista y entender por qué está disponible el puesto. Además, considera importante que el candidato pueda explicar de manera concreta cómo sus habilidades pueden aportar valor a la organización y que llegue preparado para responder las preguntas que probablemente le harán.

“Estos son consejos realmente sencillos, pero muchas personas no hacen entrevistas con la suficiente frecuencia como para conocer las expectativas antes de entrar”, afirmó.

Precisamente esa falta de experiencia fue una de las razones por las que comenzó a compartir consejos en internet después de que distintos trabajadores y personas en búsqueda de empleo le preguntaran sobre preparación para entrevistas y negociación de ofertas.

La especialista recomienda investigar la empresa, conocer a los entrevistadores y preparar respuestas que demuestren cómo las habilidades del candidato pueden aportar valor. (Foto referencial: Freepik)

¿Se puede llevar algo a la entrevista?

Wehniainen aclaró que su consejo sobre el café tampoco debe entenderse como una prohibición universal. Una botella de agua es “totalmente aceptable”, indicó, al igual que llevar un currículum, una libreta, un lapicero y cualquier material necesario para mostrar el trabajo o las habilidades del candidato.

“Por supuesto, cada lugar de trabajo es diferente, así que considera la empresa y el entorno, y apóyate en tu reclutador para que te ayude a prepararte para los distintos matices del ambiente”, señaló.

“Al final del día, usa tu mejor criterio, preséntate preparado y ¡espera que sea una buena opción para ambas partes!”, agregó.