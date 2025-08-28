Una enfermera vivió la peor experiencia mientras trabajaba. La mujer, que se desempeña en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, se enteró de que su hija había resultado gravemente herida en un tiroteo en la escuela de su iglesia, en South Minneapolis.

El hecho ocurrió la mañana del 27 de agosto, durante la misa en la Annunciation Catholic Church, cuando un hombre armado abrió fuego a través de las ventanas.

Según la revista People, las autoridades identificaron al atacante como Robin Westman, de 23 años. En el ataque murieron dos niños, de 8 y 10 años, y otras 18 personas resultaron heridas, entre ellas Sophia Forchas, la hija de la enfermera.

El ataque, perpetrado por un joven armado de 23 años, dejó dos niños muertos y 18 personas heridas, la mayoría menores. (Foto: Tom BAKER / AFP) / TOM BAKER

Según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quince de los heridos eran niños y se espera que todos sobrevivan. Además, tres octogenarios fueron alcanzados por las balas. El atacante portaba un rifle, una escopeta y una pistola, según confirmaron las autoridades.

Sophia, estudiante de séptimo grado, estaba en la escuela que funciona dentro de la iglesia, la misma a la que también asiste su hermano menor.

De acuerdo con la campaña creada en GoFundMe, la niña fue impactada por una bala y se encuentra en estado crítico. Su madre ya estaba trabajando cuando ocurrió el tiroteo, sin saber que era la escuela de sus hijos la atacada.

Sophia, la hija de la enfermera, fue sometida a una cirugía de emergencia y permanece en estado crítico, mientras su hermano salió ileso pero traumatizado.(Foto: Tom BAKER / AFP) / TOM BAKER

“Antes de saber que era la escuela de sus hijos la que había sido atacada, y que su hija estaba gravemente herida, ella ya había llegado a su trabajo”, indica el texto del GoFundMe.

La menor fue sometida a una cirugía de emergencia y actualmente permanece en la UCI. “Su camino por delante será largo, incierto e increíblemente difícil, pero es fuerte y no está sola”, añade la campaña.

El hermano de Sophia, que también estaba dentro de la escuela, salió físicamente ileso, pero sufrió un fuerte trauma emocional. “El hecho de presenciar un evento tan aterrador y saber que su hermana estaba gravemente herida es algo que ningún niño debería experimentar”, señala la publicación.

Una campaña en GoFundMe ha recaudado más de 200.000 dólares para cubrir los gastos médicos y apoyo psicológico de la familia. (Foto: Tom BAKER / AFP) / TOM BAKER

El padre Timothy Sas, de la iglesia ortodoxa griega St. Mary’s, confirmó que Sophia está siendo atendida en el Hennepin County Medical Center.

En un mensaje en Facebook, escribió: “Sophia nació y creció en nuestra parroquia de St. Mary’s, junto a su familia extendida de varias generaciones que son miembros devotos de nuestra congregación”.

Hasta el jueves por la tarde, la recaudación en GoFundMe había superado los 400.000 dólares, dinero que será destinado a cubrir los gastos médicos de Sophia, su recuperación y el apoyo psicológico tanto para ella como para su hermano.

Lo que debes saber sobre el tiroteo ocurrido en Minneapolis

El 27 de agosto de 2025, un tiroteo en la iglesia de la escuela católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, dejó un saldo de dos niños muertos y 17 personas heridas, 14 de ellas menores de edad. El ataque ocurrió durante una misa que marcaba el inicio del año escolar. El atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, se suicidó en el lugar.

Según la policía, Westman, quien no tenía un historial criminal significativo, actuó solo y disparó “docenas” de balas desde el exterior del edificio, a través de las ventanas de la iglesia. Las víctimas mortales fueron dos niños, de 8 y 10 años, que se encontraban sentados en los bancos durante la ceremonia religiosa. La policía encontró que el atacante había bloqueado las puertas de la iglesia con tablones para impedir la salida de las personas.

Las autoridades están investigando los motivos de Westman, que portaba un rifle, una pistola y una escopeta. En una publicación en redes sociales, el atacante dejó un manifiesto “inquietante” que el FBI está analizando. La policía señaló que las armas fueron compradas legalmente.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lamentó la violencia y la tragedia, mientras que el presidente de EE.UU. ordenó que las banderas ondearan a media asta.

