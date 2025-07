Una azafata reveló cuál es el motivo que más discusiones provoca entre los pasajeros durante un vuelo. Lucy Wilson, quien trabaja para la aerolínea británica Virgin Atlantic, contó que este problema ocurre en todos los viajes sin excepción.

En TikTok, Lucy suele compartir anécdotas y situaciones curiosas sobre su trabajo como parte de la tripulación de cabina. Recientemente, explicó que las peleas suelen empezar por un tema “controversial”: la inclinación de los asientos.

“Quiero saber su opinión sobre algo muy controversial. ¿Ustedes reclinan su asiento o no?”, preguntó a sus seguidores. “En cada vuelo que hago, sin falta, alguien se termina quejando porque la persona de adelante reclinó su asiento”, agregó.

Lucy Wilson explicó que los pasajeros suelen enojarse por ese tema sin falta. (Foto referencial: urbazon / iStock)

Desde el punto de vista de la tripulación, Lucy aclaró que no hay problema con que los pasajeros reclinen sus asientos, siempre que los levanten al momento de la comida. “Desde la tripulación es muy diferente. Solo decimos a los pasajeros: ‘Suban los asientos para el servicio de comida’, pero fuera de eso, pueden hacer lo que quieran”, destacó.

Además, comentó que si todos reclinan, especialmente en vuelos largos o nocturnos, “todos terminan con el mismo espacio”.

Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con lo que dijo sobre los asientos. En los comentarios, algunos escribieron: “¡Echa el asiento para atrás!” y otros pusieron: “¡A reclinar esos asientos!”.

Dijo que la tripulación no se involucra mucho, salvo para pedir que los asientos estén rectos durante las comidas. (Foto referencial: Suhyeon Choi / Unsplash)

Por otro lado, la azafata Cher Killough, que trabaja desde hace seis años y vive en Dallas, también contó en TikTok los hábitos de los pasajeros que más le desesperan, sobre todo en los días en los que ya viene cansada.

Uno de ellos es cuando alguien ignora las normas de seguridad porque en un vuelo anterior otro miembro de la tripulación no le llamó la atención. “La última azafata no estaba haciendo su trabajo. Me toca explicarles el motivo, y normalmente no me molesta, pero si el día es largo, termino en la cocina del avión pidiendo fuerzas a Dios”, dijo Cher.

El segundo hábito que más la frustra es cuando los pasajeros siguen abriendo los compartimientos de equipaje, aunque ella ya les advirtió varias veces que están llenos.

La azafata Cher Killough también contó en TikTok los hábitos de los pasajeros que más le desesperan. (Foto: @cherdallas)

“Cuando los compartimientos están llenos y los cerré, alguien viene, lo abre y lo deja abierto, después de que ya dije como siete veces: ‘Si está cerrado, es que está lleno’”, contó la azafata.

Reglas básicas al viajar en avión

Durante un vuelo, una de las reglas más básicas es la seguridad. Debes seguir siempre las instrucciones de la tripulación de cabina, especialmente en lo referente al uso del cinturón de seguridad (obligatorio durante el despegue, aterrizaje y turbulencias), la ubicación de las salidas de emergencia y el uso de chalecos salvavidas o máscaras de oxígeno.

El uso de dispositivos electrónicos es otra regla importante. Durante el despegue y aterrizaje, y cuando te lo indiquen, debes poner tus dispositivos en “modo avión” o apagarlos por completo. Aunque en altitudes de crucero muchos dispositivos pueden usarse en modo avión, las llamadas telefónicas están prohibidas y el uso de Wi-Fi y Bluetooth depende de la aerolínea.

Finalmente, el respeto por los demás pasajeros y la tripulación es clave. Mantén un volumen bajo en tus dispositivos, evita ruidos excesivos y sé considerado con el espacio personal. Levántate solo cuando sea seguro hacerlo, utiliza los baños de forma adecuada y sigue las normas de consumo de alcohol. Estas reglas contribuyen a una experiencia de vuelo más segura y agradable para todos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí