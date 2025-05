¿Sabías que un snack barato, popular y fácil de conseguir podría ayudarte a vivir más años? Aunque muchos piensen en opciones como las frutas o las verduras, la respuesta es mucho más simple y probablemente ya la tengas en casa.

En un video reciente publicado en Instagram, Dan Buettner, autor, investigador y experto en longevidad de Minnesota, Estados Unidos, compartió cuál es ese bocadillo “aprobado por centenarios” que seguramente conoces muy bien.

“Palomitas de maíz al aire”, reveló Buettner. “Es muy alta en fibra, es muy alta en carbohidratos complejos, incluso tiene más polifenoles que muchas verduras”.

Dan Buettner es fundador de Blue Zones, una organización que les permite a los habitantes de Estados Unidos tener vidas más largas y saludables.

Según la Clínica Mayo, consumir cereales integrales como el arroz integral, la avena y las palomitas de maíz puede ayudar a bajar la presión arterial y el colesterol LDL (el “malo”), lo que reduce el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer de colon.

Además, algunas investigaciones sugieren que incluir más cereales integrales en la dieta, como las palomitas, puede ayudar a reducir el riesgo de demencia. Gracias a su alto contenido de polifenoles, también protegen al cuerpo de la inflamación y del estrés oxidativo, lo que disminuye el riesgo de enfermedades crónicas.

Las palomitas también son una excelente opción si quieres controlar tu peso, ya que son bajas en calorías y su fibra ayuda a sentirte lleno por más tiempo. Eso sí, lo mejor es prepararlas sin mantequilla ni aceite en exceso para evitar añadir grasa y calorías innecesarias.

Buettner ha impartido más de 3,000 conferencias internacionales, entre las que destaca su charla en TED, "Cómo vivir para llegar a los 100 años", que ha sido vista más de dos millones de veces.

Si no tienes una freidora de aire, no te preocupes: no la necesitas. De hecho, algunos expertos no recomiendan usarla porque podría quemar los granos o causar incendios.

La forma más sencilla de hacer palomitas al aire es colocar los granos en una bolsa de papel y meterla al microondas. También puedes usar una olla con un poco de aceite y taparla para que revienten al calor.

Prepara palomitas de maíz de forma saludable siguiendo estos pasos

Para hacer palomitas de maíz saludables en casa, sigue los siguientes pasos. Calienta una olla grande y, si lo deseas, añade una pequeña cantidad de aceite saludable como aceite de oliva o de coco. Agrega unos pocos granos para probar la temperatura, y cuando exploten, añade el resto del maíz en una capa uniforme y tapa la olla. Cocina a fuego medio hasta que los estallidos se ralenticen significativamente, luego retira del fuego.

La clave para unas palomitas saludables está en los condimentos. Opta por sal marina, hierbas secas, especias o levadura nutricional en lugar de grandes cantidades de mantequilla o sazonadores procesados.

Según los expertos en longevidad, las palomitas de maíz, especialmente cuando se preparan de forma saludable, pueden ser un snack que contribuya a la longevidad.

Puedes incluso hacerlas sin aceite en una buena olla antiadherente o utilizando una máquina de aire caliente para una opción aún más ligera.