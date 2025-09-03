Es poco común que los animales salvajes fallen al sujetar o atacar a su objetivo que tienen en la mira. Afortunadamente, una veterinaria no lamentó las consecuencias tras ser presuntamente atacada por un tigre de Bengala en Jalisco, México, cuando ella pasaba cerca de su jaula. La propia profesional decidió contar su experiencia y qué sucedió en realidad.

Este caso lo protagoniza Alejandra Mora, una profesional de trayectoria en el cuidado de animales. En el video difundido por las redes sociales, se aprecia como uno de los tigres del Parque Turístico de Mazamitla sujeta su impermeable con la ayuda de sus garras.

La situación se puso preocupante cuando este animal usó su fuerza para llevarla hacia su posición. A pesar de tenso momento, Alejandra no mostró desesperación ni pidió ayuda, aunque sus compañeros intervinieron para no lamentar un trágico suceso.

Este es el momento preciso que el tigre de Bengala sujeta a la veterinaria. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Brindó su descargo

Ante la popularidad que se obtuvo sobre este “ataque” que recibió por parte del tigre, la veterinaria se pronunció y dejó en claro que el tigre de Bengala no tuvo intenciones de lastimarla.

La profesional en animales aseguró que el tigre 'Rayitas' le llamó la atención su impermeable y solo intentaba jugar. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Lo que sucedió es que mi impermeable le llamó la atención y quiso jugar con él por eso fue que me sujetó, pero afortunadamente esto no pasó a mayores. Nuestro personal capacitado intervino, retiró las manos de nuestro tigre ‘Rayitas’”, declaró.

Si bien este “juego” no terminó en un suceso lamentable, la profesional cuenta con heridas menores debido a las garras de este tigre de Bengala.

