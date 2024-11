Kalina es una mujer de Estados Unidos que en estos momentos está lidiando con una situación que no se la desea ni a su peor enemigo(a). Resulta que ella estuvo planeando la boda de sus sueños durante 10 meses, invitó a más de 75 personas y casi nadie fue. El día en que ella se dio el “sí” en el altar con su esposo Shane no acabó siendo como se lo imaginó.

A través de varios videos compartidos en su cuenta de TikTok (@kalina_marie_23), la mujer reveló todo lo que vivió hace poco. En un primer clip se puede apreciar cómo fue la entrada con su pareja al local de recepción. Ellos ingresaron acompañados de su hijo. Al hacerlo, vieron que muy poca gente había llegado.

“Esta es nuestra entrada a nuestro baile de máscaras. El baile de máscaras del que he hablado EN EXCESO durante los últimos 10 meses. El mismo baile al que no solo invité digitalmente a más de 75 personas, sino que TAMBIÉN gasté dinero para enviar 25 hermosas invitaciones”, escribió Kalina en la descripción de la mencionada grabación.

Esta imagen permite apreciar la entrada de los recién casados al local donde se desarrolló su boda. (Foto: @kalina_marie_23 / TikTok)

Si bien ella indicó que acabaron aprovechando el local con los pocas personas que fueron (según People, solo asistieron cinco), al ver el video, no pudo evitar sentirse triste, ya que el día no acabó siendo como lo planeó.

“¿Soy tan mala persona?”

“Me hace pensar, ¿por qué? ¿Qué hicimos? ¿Soy tan mala persona? ¿Qué hizo mi esposo para merecer todo esto? ¿Por qué no pudimos importar lo suficiente para que la gente apareciera? Todavía tengo “amigos” que ni siquiera me han enviado mensajes para felicitarme o decirme por qué no vinieron. Realmente me enferma. Honestamente, todavía no puedo entender esto”, indicó después en la misma descripción. “Pero todo lo que sé es que tengo a mi hombre. A mi bebé. Y a una familia que aparece cuando los necesito. Y por eso, estaré agradecida”, recalcó en aquella publicación.

En esta imagen se aprecia a Kalina bailando con las personas que asistieron a su boda. (Foto: @kalina_marie_23 / TikTok)

Después, Kalina subió más videos sobre su boda. En uno se le puede ver bailando con los pocos invitados que fueron, mientras que en otro mostró que sí llegó a tener el clásico baile de esposos con su pareja. En esta última publicación, ella agradeció a los usuarios de TikTok que le brindaron su apoyo por el difícil momento.

Esta imagen muestra a Kalina bailando con su esposo Shane en el día de su boda. (Foto: @kalina_marie_23 / TikTok)

“Cuando publiqué el video de la entrada de la recepción de mi boda, tenía aproximadamente 6000 seguidores. Y pensé que, dado que nadie más pudo ver nuestra entrada, al menos mis amigos de TikTok pudieron hacerlo. Nunca en un millón de años imaginé que mi video explotaría de la manera en que lo hizo. Estoy completamente abrumada. Entre sentir el amor y el apoyo de TikTok. Pero también tener que lidiar con el dolor de eliminar a muchas personas de nuestras vidas. Ha sido un torbellino de emociones desde que esto sucedió el sábado pasado. Muchas gracias a todos por ofrecerme una repetición. ¿No sería increíble? Pero, como muchos de ustedes han dicho, mi pequeño grupo es realmente todo lo que necesito. Y ahora realmente sé quién está ahí para mí y quién no. Estaré eternamente agradecida de que tanta gente haya podido ver la entrada con la que soñé durante tanto tiempo”, escribió.

#fyp #whereisthelove ♬ original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did 😔 It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

“Disfruten de este video de mi primer y único baile con mi esposo. Y del momento en el que nos dijimos que éramos todo lo que necesitábamos y que éramos nosotros contra el mundo”, sentenció la mujer. Su historia apunta a ser la más conmovedora de la semana.

