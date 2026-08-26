Los fanáticos de Dragon Ball Z podrían tener un nuevo destino que añadir a su lista de viajes. Francia y Arabia Saudita anunciaron un acuerdo para desarrollar tres parques temáticos en Cergy-Pontoise, una zona ubicada al noroeste de París. Uno de ellos estará inspirado en la popular franquicia japonesa.

El anuncio se realizó el lunes 24 de agosto, después de una reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y representantes de Arabia Saudita, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

El proyecto contempla una inversión de 6,000 millones de euros, unos $7,000 millones, aportados por Qiddiya, grupo saudí dedicado al entretenimiento y las inversiones.

La iniciativa contempla una inversión de unos $7,000 millones y podría generar 22,000 empleos. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Un parque de Dragon Ball Z cerca de París

Macron celebró el proyecto en una publicación en X y aseguró que no se había visto algo parecido en Francia desde la llegada de Disneyland París. “Nada como esto se ha visto desde Disneyland París”, escribió el mandatario.

El presidente francés también recordó su interés por el manga y destacó su intención de atraer inversiones capaces de generar empleos y desarrollar grandes proyectos en el país. “Un nuevo destino global. Aquí, en Francia”, afirmó Macron.

En conjunto, los tres parques buscan generar alrededor de 22,000 empleos en la región.

La idea del parque inspirado en Dragon Ball Z habría surgido de un interés compartido entre Macron y el príncipe heredero saudí.

Según asesores del presidente francés citados por Reuters, ambos descubrieron su afición por la franquicia durante una visita de Macron a Arabia Saudita en 2025.

El anuncio se realizó después de una reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y representantes de Arabia Saudita, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Salman. (Foto por LOU BENOIST / AFP)

¿Cuándo abrirá el parque?

Por ahora, todavía no existe una fecha oficial para la inauguración del parque de Dragon Ball Z. El acuerdo firmado entre Qiddiya y el gobierno francés permite explorar el desarrollo de un nuevo destino de entretenimiento y uso mixto en Francia, por lo que varios detalles todavía están en una etapa inicial.

La franquicia, que nació en Japón a finales de la década de 1980, se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus series de anime, películas, videojuegos y productos relacionados.

Su llegada a Europa con un parque dedicado a su universo representaría una nueva expansión para una de las sagas japonesas más reconocidas del mundo.

Por ahora, todavía no existe una fecha oficial para la inauguración del parque de Dragon Ball Z. (Foto: Toei Animation)

Un nuevo gigante del entretenimiento

El proyecto francés forma parte de la estrategia de Arabia Saudita para ampliar su economía más allá del petróleo mediante inversiones en turismo, ocio y entretenimiento.

Qiddiya ya inauguró Six Flags Qiddiya City cerca de Riad, donde se encuentra Falcon’s Flight, una montaña rusa que presume récords mundiales de altura, velocidad y longitud.

Francia tampoco es el único país europeo que prepara grandes proyectos de este tipo. En junio, Comcast anunció una inversión superior a £6,000 millones ($8,050 millones) para construir el primer complejo de Universal en Europa, en Bedfordshire, Inglaterra.

Ese parque está previsto para abrir en 2031 e incluirá atracciones inmersivas, un hotel de 500 habitaciones y espacios de compras, restaurantes y entretenimiento.