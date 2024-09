¿Quién diría que el asiento menos deseado en un avión podría convertirse en el favorito de alguien? John Burfitt, un influencer de viajes, dio a conocer el motivo por el que la última fila, junto a la ventana, es su lugar favorito para hacer vuelos largos. Después de una experiencia terrible con un pasajero que no dejaba de patear su silla durante un viaje reciente, el creador de contenido descubrió que este lugar ofrecía una serie de ventajas inesperadas.

La última fila, al estar situada justo antes de la pared trasera del avión, garantiza una tranquilidad absoluta, afirma el influencer, indicando que, tras haber descubierto esta ubicación, descubrió lo que significa “el verdadero amor por las aerolíneas”.

En un artículo publicado en el portal de viajes Escape, Burfitt detalló también que sentarse en la última fila del avión ofrece otros beneficios como no tener que preocuparse de los golpes de los carritos de bebidas y conseguir cierta distancia del resto de asientos sin la necesidad de gastar dinero adicional en un boleto de clase superior.

El creador de contenido optó por viajar en la última fila luego de una terrible experiencia con un pasajero. (Foto: Pixabay)

Por otra parte, de ubicarte en el asiento final de la fila, podrías ganarte la simpatía de la tripulación del vuelo, lo que te daría acceso a un ascenso de categoría.

Por supuesto, hay quienes argumentan que la última fila tiene sus desventajas, como la cercanía a los baños o la imposibilidad de reclinar el asiento en algunos aviones; sin embargo, Burfitt asegura que estos inconvenientes son mínimos y pueden solucionarse fácilmente con unos buenos auriculares con cancelación de ruido.

“Siempre me asombra cuando otros viajeros dicen que mi asiento favorito es el peor del avión y se quejan una y otra vez. ‘¿Pero la última fila no se puede reclinar?’, se quejan. De hecho, en la mayoría de las aerolíneas en las que he volado, sí se reclinan”, agregó.

John Burfitt comparte sus experiencias de vieja mediante sus redes sociales. (Foto: @jbmediaaustralia)

Así que, la próxima vez que reserves un vuelo, no descartes la última fila. Puede que te sorprenda descubrir que es el mejor asiento de todo el avión.

Consejos adicionales para largos viajes en avión

Elige bien tu asiento: Los pasillos suelen ser buenos para estirar las piernas, mientras que las ventanillas ofrecen vistas. Si buscas tranquilidad, considera los asientos de emergencia (si cumples los requisitos) o los de la fila delantera.

Prepara tu equipaje de mano: Lleva lo esencial: pasaporte, documentos, medicamentos, entretenimiento (libro, tablet), bocadillos ligeros y una botella vacía para rellenar en los controles de seguridad.

Vístete cómodo: Opta por ropa suave y holgada que te permita moverte con facilidad.

Hidrátate: Bebe mucha agua durante el vuelo, evitando bebidas con cafeína o alcohol.

Relájate: Utiliza técnicas de relajación como respiración profunda o meditación.

Entretenimiento: Lleva tus propios auriculares y una lista de reproducción relajante, o aprovecha el sistema de entretenimiento a bordo.

Duerme lo suficiente: Si el vuelo es nocturno, intenta dormir. Una máscara para los ojos y tapones para los oídos pueden ayudarte.