Estamos en un mundo donde las redes sociales tienen un gran poder para influir en nosotros. Precisamente, hay una tendencia en dichas plataformas que ha llamado fuertemente la atención. Estoy hablando del ‘fridgescaping’, que consiste en decorar el interior de las refrigeradoras como si fuera una habitación de la casa. Esa práctica podría ser perjudicial para la salud de las personas, según indican los expertos.

Ojo que nadie dice que organizar las cosas en la nevera sea malo. Eso no genera ningún problema. El tema aquí es que hay personas que están colocando marcos de fotos, luces, espejos y otras cosas que no tienen que ver con alimentos dentro del mencionado artefacto que seguro tienes en tu cocina.

Al respecto, el Dr. Marc Siegel, que es un profesor clínico de medicina en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), indicó en diálogo con FOX News Digital que “el interior de un refrigerador no es lugar para decorar”.

Esta imagen muestra cómo hay personas que colocan espejos y hasta flores en su refrigeradora. (Foto: @rebeccathrifts / TikTok)

Se podría introducir bacterias

“Recordemos que muchos de los alimentos que refrigeramos son perecederos y se contaminan fácilmente, y también pueden transmitir alérgenos, lo que podría ser peligroso para los niños. De esta manera también podríamos estar introduciendo bacterias”, agregó el profesional de la salud. Luego enfatizó que la refrigeradora es para la comida.

También es necesario mencionar que la Dra. Maria Knobel, quien es directora médica de Medical Cert UK, conversó con Healthline (según FOX News) y recalcó lo siguiente: “Cuando colocas elementos decorativos dentro de tu refrigerador, especialmente si no son seguros para los alimentos o son difíciles de limpiar, podrías introducir contaminantes inadvertidamente. Por ejemplo, los objetos decorativos pueden albergar bacterias o moho, que luego pueden entrar en contacto con los alimentos”.

Esta imagen permite apreciar un claro ejemplo de ‘fridgescaping’. (Foto: @rebeccathrifts / TikTok)

Exposición a sustancias químicas

Pero eso no es todo. Los artículos que no tienen nada que ver con comida y están dentro de una refrigeradora podrían afectar la circulación del aire y la temperatura de los alimentos. Eso generaría el crecimiento de bacterias. A eso súmale la exposición a sustancias químicas, ya que muchos de esos objetos usados para decorar no están destinados a estar cerca de alimentos.

“Si estos artículos se degradan o liberan sustancias químicas, existe el riesgo de que estas sustancias entren en contacto con sus alimentos”, aseveró la Dra. Maria Knobel. Entonces, la información ya la tienes. Está en ti si decides sumarte a la tendencia del ‘fridgescaping’ o no.

En esta imagen uno puede ver que hay personas que decoran el interior de sus refrigeradoras. (Foto: @rebeccathrifts / TikTok)

