Michelle Sandland es una mujer de Georgia (Estados Unidos) que no sabe quiénes son sus padres biológicos. La protagonista de esta historia fue adoptada al nacer y ahora que es madre de una pequeña llamada Chelsea asegura que su hija es la primera persona que conoce que se parece a ella.

Justamente, el tema de su adopción y el de su hija fue mencionado por la mujer en un video compartido en su cuenta de Instagram (@thediscountdarling), donde aparece cargando a su pequeña. En ese clip, ambas salen muy felices en un lugar donde hay mucha vegetación.

A raíz de la información que brindó, muchos usuarios se conmovieron y le pidieron que disfrute al máximo la etapa que está viviendo ahora. Pero el éxito de la publicación no solo trajo comentarios positivos. También generó un interés por saber más acerca de Michelle Sandland. Es así como ella fue entrevistada por Newsweek.

Esta imagen muestra a Michelle Sandland con su pequeña hija Chelsea. (Foto: @thediscountdarling / Instagram)

Tiene preguntas sin respuestas

En diálogo con la citada fuente, la mujer indicó que hay interrogantes que, de momento, están sin respuestas. “Tengo esas preguntas sobre de dónde vengo. Me pregunto dónde está mi madre biológica ahora y qué está haciendo con su vida, cómo era mi padre biológico, si tengo hermanos biológicos. Creo que es normal tener esas preguntas, y no le quita nada al amor que siento por mi familia (adoptiva)”, dijo.

En esta imagen se puede ver a Michelle Sandland y a Chelsea muy felices. (Foto: @thediscountdarling / Instagram)

“Cuando era niña, la gente comentaba que mi hermana era la viva imagen de mi madre, y nunca recibí esas comparaciones. Siempre anhelaba estar conectada con alguien más de esa manera. Cada vez que alguien me dice que mi hija se parece a mí, me siento muy feliz. Definitivamente me veo reflejada en ella, y ese es un sentimiento totalmente nuevo para mí”, recalcó.

En esta imagen aparecen Michelle Sandland y Chelsea cocinando juntas. (Foto: @thediscountdarling / Instagram)

Michelle Sandland también habló sobre cómo su hija Chelsea le ayudó en su lucha contra el alcoholismo y el trastorno bipolar. “Me deshice de las drogas y trabajé en mi salud mental por ella. En muchos sentidos, ella me salvó la vida”, sostuvo la mujer, cuya historia ya dio la vuelta al mundo.

