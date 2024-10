Mel Placanica es una mujer australiana que desde hace un tiempo había experimentado dolores abdominales intensos y sangrados irregulares. Lo que ella creía que eran simples molestias estomacales resultó ser algo mucho más complejo. Después de someterse a varias pruebas médicas, recibió un diagnóstico que la dejó atónita.

“Tenía un dolor de estómago terrible; era el peor dolor que he sentido en mi vida. Mi madre me llevó a urgencias y de inmediato me hicieron una ecografía y vieron un útero y una especie de bulto al lado. Así que automáticamente pensaron que era un tumor”, declaró Mel, de 31 años, según consignó el medio Mirror.

Sin embargo, una serie de pruebas posteriores revelaron algo sorprendente. Una laparoscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, permitió a los médicos visualizar el interior de su abdomen y descubrir varios órganos reproductivos adicionales.

Mel Placanica siempre había experimentado dolores abdominales intensos y sangrados irregulares. (Foto: @mychroniclife_)

Mel tenía dos úteros, cuatro ovarios y dos cuellos uterinos, lo que explicaba los dolores crónicos y los sangrados abundantes que había experimentado durante años.

Fue así como se le extirpó un útero y dos ovarios. Además, sus dos cuellos uterinos se convirtieron en uno solo.

Los médicos también encontraron partes de endometriosis en el revestimiento del útero. Esta enfermedad, en la que el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera del órgano reproductor, agravó aún más los síntomas sus síntomas.

La presencia de estos órganos adicionales también significó que Mel había atravesado la menopausia a la edad de 30 años. (Foto referencial: Freepik)

La presencia de estos órganos adicionales también significó que la australiana había atravesado la menopausia a la edad de 30 años.

“La moraleja de la historia es que no siempre se puede confiar en una ecografía. Una ecografía no mostrará todo, de lo contrario todo habría aparecido en la ecografía y no habría tardado tanto”, afirmó la australiana.

“Entonces, fui al ginecólogo y ella miró mis ecografías y pensó lo mismo: que parecía un tumor. Descubrí que tenía dos úteros, cuatro ovarios, dos cérvix, básicamente dos vaginas. También tengo tres riñones, así que supongo que tal vez podría haber sido gemela y que absorbí el otro”, agregó.

¿Por qué algunas mujeres nacen con dos úteros?

Mayo Clinic señala que, durante el desarrollo fetal, el útero se forma a partir de dos pequeños tubos. Normalmente, estos tubos se fusionan para crear un único órgano hueco; sin embargo, en algunos casos, este proceso de fusión no se completa por completo. Como resultado, la persona nace con dos úteros en lugar de uno.

Las causas exactas del útero doble aún no se conocen por completo, pero se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales puede influir en este desarrollo anormal. Algunos estudios sugieren que factores como infecciones intrauterinas, exposición a radiaciones o ciertas sustancias químicas durante el embarazo podrían estar relacionados.

Tener un útero doble no siempre causa síntomas y puede pasar desapercibido durante muchos años. No obstante, esta condición puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como abortos espontáneos, partos prematuros o presentación de nalgas del bebé. Además, puede dificultar la inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) y puede estar asociado con otros problemas reproductivos.