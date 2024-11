Una mujer, que aparentemente es de Estados Unidos, usó el usuario de Reddit Consistent_Olive_604 para dar a conocer una singular experiencia que vivió cuando asistió a la boda de una amiga cercana. Resulta que ella fue al matrimonio utilizando un vestido de color amarillo. A pesar de ello, lo consideraron inapropiado y le pidieron que se vaya porque parecía blanco bajo luces negras.

La protagonista de esta historia, que fue a la boda en compañía de su esposo, contó todo lo que pasó en el foro ‘AmItheA**hole’ de la mencionada plataforma. Según ella, su vestido era tan amarillo que nunca se preguntó si era apropiado o no utilizarlo debido a que no era blanco.

“Llego a la boda, tenemos la ceremonia, el cóctel, la cena y la recepción. Recibo muchos cumplidos por el vestido y la novia incluso comenta varias veces lo mucho que le encanta”, sostuvo. El problema vino después. “Hacia el final de la recepción, el lugar atenuó las luces y encendió algunas luces negras. Estas luces negras hicieron que mi vestido pareciera más blanco que amarillo”, agregó.

A raíz de ello, la mujer indicó que un miembro de la fiesta se le acercó y le dijo que tenía que irse porque el vestido era “blanco e inapropiado”. Ella le explicó que en realidad era amarillo, pero que las luces negras lo hacían parecer blanco. A pesar de eso, el miembro de la fiesta le recalcó que si no se marchaba por su cuenta, la obligaría hacerlo.

Fue una conversación tensa

“Dije que estaba allí para celebrar a mi amiga, repetí que el vestido era amarillo y dije que no me iría antes (los novios aún no se habían ido y yo venía del extranjero). La conversación, aunque acalorada, no tuvo voces alzadas ni lenguaje grosero de ninguna de las partes. Pero debo decir que fue tensa”, recordó.

Minutos después, la mujer vio que el miembro de la fiesta fue a hablar con el novio para contarle lo sucedido y este solo encogió los hombros y continuó bailando, como dándole cero importancia a la situación. Es por esa razón que la protagonista de esta historia acabó quedándose hasta el final.

“A la mañana siguiente, un amigo diferente se me acercó durante el desayuno (no en la fiesta de bodas) y me dijo que escuchó lo que pasó y que debería haberme ido cuando me lo pidió porque hacía que la gente se sintiera ‘incómoda’ y que lo había convertido en una cuestión de ‘fiesta’ en lugar de ‘respetar la etiqueta de la boda’. Me he sentido increíblemente avergonzada por esto desde entonces”, aseguró la mujer. “¿Soy yo la idiota por no irme de la boda cuando me lo pidieron?”, preguntó después.

A raíz de esa interrogante, muchos usuarios de Reddit se animaron a dar su opinión. Si bien varios consideran que ella no hizo nada malo en ningún momento puesto que tenía un vestido amarillo y encima la novia quedó encantada con el mismo, otros piensan que debió marcharse cuando las luces cambiaron el color de su prenda. Todo para evitar problemas.

