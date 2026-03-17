Un hospital en Florida enfrenta una situación inusual con una ex paciente que se niega a abandonar su habitación, a pesar de haber recibido el alta médica hace varios meses. Ante esta situación, el centro médico decidió recurrir a los tribunales para intentar que la mujer sea retirada del lugar. El caso involucra al Tallahassee Memorial Hospital, que presentó una demanda para que un juez ordene a la ex paciente abandonar las instalaciones.

Según documentos revisados por USA Today, la mujer fue dada de alta el 6 de octubre de 2025, pero desde entonces sigue ocupando una habitación destinada a pacientes hospitalizados.

De acuerdo con la denuncia presentada por el hospital, el personal intentó en varias ocasiones ayudarla a completar el proceso de salida.

Según documentos judiciales, la mujer fue dada de alta el 6 de octubre de 2025, pero no ha abandonado el hospital. (Foto referencial: Freepik)

“El personal de TMH hizo repetidos esfuerzos para ayudar a la acusada a completar el alta de forma segura”, señala la queja, según el medio.

El documento también indica que el hospital trató de ofrecer diferentes formas de apoyo para facilitar su salida: “TMH ofreció asistencia, incluida la coordinación con familiares y la oferta de transporte médico no urgente para obtener la identificación necesaria”.

Según el reporte, la mujer recibió una notificación por escrito en la que se le advirtió que podrían iniciarse acciones legales si no abandonaba el hospital.

El centro médico asegura que el personal intentó ayudarla a salir de forma segura y le ofreció apoyo. Sin embargo, el hospital afirma que su permanencia está ocupando recursos y una cama necesaria para otros pacientes. (Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El centro médico argumenta que su permanencia afecta la atención de otros pacientes, ya que el hospital cuenta con un número limitado de camas disponibles.

En la demanda se afirma: “TMH tiene un número limitado de camas para pacientes hospitalizados” y “la ocupación continua de la acusada impide usar la cama para pacientes que necesitan atención aguda”, además de que su “presencia continua” consume recursos y tiempo del personal.

Otros casos similares

Existen varios casos documentados de pacientes que se negaron a abandonar un hospital después de recibir el alta. En algunos de ellos, los centros médicos también recurrieron a tribunales o a la policía.

Un caso muy llamativo ocurrió en Irlanda, donde una mujer se negó a abandonar el hospital durante 719 días, a pesar de que los médicos aseguraban que ya no necesitaba tratamiento. Según The Irish Times, el hospital llevó el caso ante la justicia porque su permanencia estaba ocupando una cama que podría usarse para otros pacientes. La mujer sostenía que aún tenía problemas de salud sin diagnosticar.

ABC News señala que, en Connecticut, el St. Francis Hospital and Medical Center presentó una demanda contra una paciente que permaneció en su cama hospitalaria después de haber sido dada de alta. Según el hospital, la mujer rechazó ser trasladada a un centro de cuidados y mantuvo una conducta conflictiva con el personal, lo que llevó a la institución a buscar una orden judicial para obligarla a salir.

En otro caso, un hombre fue arrestado después de negarse a abandonar el St. Luke’s University Hospital tras recibir el alta médica. El paciente volvió al hospital poco después de salir y amenazó al personal de seguridad, por lo que las autoridades intervinieron y fue detenido.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí