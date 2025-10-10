Es poco común que, en cualquier espacio de tu hogar, encuentres cosas que no son habituales de observar a diario. Sin embargo, cuando aparecen, generan mucha sorpresa. Esto le ocurrió a una familia de Edmonson, Texas, al presenciar una extraña estructura de gran tamaño perteneciente a la NASA en una granja cerca de su hogar.
Según información de Univision Noticias, Ann y Hayden Walter estaban realizando sus quehaceres diarios, pero, a los lejos, presenciaron algo extraño. Repentinamente, se percataron que se trataba de un enorme paracaídas que estaba descendiendo.
Cualquier persona hubiera imaginado que se trataba de una persona u otro objeto, pero su sorpresa fue grande al notar que era algo fuera de lo común. Por eso, decidieron contactarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hale e informar sobre el hecho.
Su respuesta los dejó atónitos: se trataba de un equipo experimental perdido que estaba buscando la NASA debido a los fuertes vientos. Su aviso permitió que un equipo de la Instalación de Globos Científicos de Columbia de esta agencia se acercará a este sitio para poner en buen resguardo al aparato.
Este objeto -cuyo tamaño es similar a una camioneta- se trata de un equipo de investigación de la mencionada agencia espacial estadounidense. Mide y ayuda a determinar la ubicación precisa para enviar telescopios al espacio.
Las autoridades locales explicaron que esta estructura fue lanzada un día antes desde Fort Summer, Nuevo México. En su trayecto, sobrevoló Clovis y Portales hasta desviarse hacia el oeste de Texas y, finalmente, aterrizar cerca de la vivienda de la familia Walter.
