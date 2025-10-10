Es poco común que, en cualquier espacio de tu hogar, encuentres cosas que no son habituales de observar a diario. Sin embargo, cuando aparecen, generan mucha sorpresa. Esto le ocurrió a una familia de Edmonson, Texas , al presenciar una extraña estructura de gran tamaño perteneciente a la NASA en una granja cerca de su hogar.

Según información de Univision Noticias, Ann y Hayden Walter estaban realizando sus quehaceres diarios, pero, a los lejos, presenciaron algo extraño. Repentinamente, se percataron que se trataba de un enorme paracaídas que estaba descendiendo.

Cualquier persona hubiera imaginado que se trataba de una persona u otro objeto, pero su sorpresa fue grande al notar que era algo fuera de lo común. Por eso, decidieron contactarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hale e informar sobre el hecho.

A una distancia considerable, esta familia observó un paracaídas a 30 pies de altura descendiendo lentamente. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Su respuesta los dejó atónitos: se trataba de un equipo experimental perdido que estaba buscando la NASA debido a los fuertes vientos. Su aviso permitió que un equipo de la Instalación de Globos Científicos de Columbia de esta agencia se acercará a este sitio para poner en buen resguardo al aparato.

Este objeto -cuyo tamaño es similar a una camioneta- se trata de un equipo de investigación de la mencionada agencia espacial estadounidense. Mide y ayuda a determinar la ubicación precisa para enviar telescopios al espacio.

Este es el equipo que encontró la familia Walter en un campo libre cerca de su hogar. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Las autoridades locales explicaron que esta estructura fue lanzada un día antes desde Fort Summer, Nuevo México. En su trayecto, sobrevoló Clovis y Portales hasta desviarse hacia el oeste de Texas y, finalmente, aterrizar cerca de la vivienda de la familia Walter.