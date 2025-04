Si bien muchas personas optan por viajar en avión porque consideran que así pueden llegar a su destino más rápido, Luna Buttiens, una joven belga de 25 años, sabía que quería tomarse el tiempo para conocer bien diversos lugares de Estados Unidos. Es por eso que, en vez de tomar vuelos para ir a distintos puntos de ese país, decidió explorar la nación en tren, usando el Amtrak USA Rail Pass.

¿Luego de leer el primer párrafo te has dado cuenta que no sabes qué es el Amtrak USA Rail Pass? Pues te cuento que es un pase de tren de Amtrak (una empresa ferroviaria de pasajeros de Estados Unidos) que permite a los viajeros explorar EE.UU. de forma flexible, con la posibilidad de subir y bajar del tren en más de 500 destinos. Ahora que ya sabes todo esto, volvamos a la historia.

La aventura de la mujer fue compartida por ella misma a través de su cuenta de TikTok (@lunabuttiens). Como la experiencia que vivió acabó siendo viral en la plataforma, llegó a ser entrevistada por People y ahí contó muchas cosas acerca de su viaje inolvidable que le permitió vivir en Estados Unidos de una manera que muy pocos pueden.

Según dijo, el camino que tomó no fue algo que estuvo rondando en su cabeza por mucho tiempo. “Fue una decisión de último minuto. Planeé todo el viaje solo dos días antes de partir. Fue totalmente impulsivo, pero en retrospectiva, fue la mejor decisión que pude haber tomado”, aseguró.

“Es muy diferente a volar”

Más adelante indicó que mientras estaba en algún lugar entre Denver y San Francisco llegó a escribir una reflexión que capturó la esencia de su viaje. “Viajar en tren se trata de aceptar plenamente dónde estás, sin contar el tiempo hasta llegar. Es muy diferente a volar, donde lo importante es llegar a tu destino lo más rápido posible. Me he dado cuenta de que ni siquiera miro la hora mientras estoy en este tren”, fue lo que escribió, siempre de acuerdo a la citada fuente.

Luna Buttiens aseguró que planeó su viaje solo dos días antes de partir.

“Aquí la gente parece más dispuesta a hablar con desconocidos, explorar, jugar a las cartas y participar en interacciones humanas reales en lugar de mirar fijamente una pantalla diminuta. Quizás no se den cuenta, pero están plenamente presentes en el momento. No intentan matar el tiempo, porque en estos trenes, parece que el tiempo no existe”, recalcó la mujer que, con el USA Rail Pass viajaba en clase turista, lo que le permitía tener cierto nivel de comodidad durante su aventura. ¿Cuánto pagó en total por todo ello? Pues en uno de sus videos indicó que no se arrepentía de haber gastado $499 en el viaje, por lo que podemos sospechar que esa cantidad pagó.

Tengamos en cuenta, además, que Luna Buttiens, en diálogo con People, dejó en claro que considera que sus asientos los consiguió bastante cómodos, incluso para viajar de noche. “Dormir en estos asientos era manejable, y como viajaba en temporada baja, tuve la suerte de tener dos asientos para mí sola muchas veces”, señaló la joven, que, como pasó varias noches en un tren, tuvo dolores de espalda y por eso recomienda “programar un masaje después del viaje”.

Mientras Luna Buttiens exploraba Estados Unidos en tren pudo disfrutar de paisajes magníficos.

Las ciudades que visitó

También es necesario apuntar que el USA Rail Pass le permitió visitar una variedad de ciudades en todo el Estados Unidos, incluidas Miami, Washington, DC, Chicago, Denver, San Francisco, Los Ángeles, San Diego y Nueva Orleans. Ella, definitivamente, vivió una experiencia que jamás olvidará. “En retrospectiva, puedo decir con certeza que aproveché al máximo el Rail Pass”, sostuvo. “He visto mucho más de este país a través de las ventanas del tren”, agregó.

Viajó sola

Si te preguntas si viajó acompañada, la respuesta es “no”. Afrontó esta aventura sola. “La amabilidad y la calidez de los desconocidos fueron fundamentales para definir mi viaje. Sobre todo porque viajé sola. Una y otra vez, me recibieron con un corazón tan abierto, lo que me recordó que el verdadero espíritu de un lugar no solo reside en sus calles o monumentos, sino en quienes lo consideran su hogar”, sentenció.