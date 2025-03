Ralph Davis es un hombre de 74 años que vive en Southfield (Michigan, Estados Unidos). Hoy te hablaré sobre él porque su historia es la que muchas personas desean tener algún día. Resulta que él participó en el Powerball y ganó 2 millones de dólares. Sí, una enorme cantidad de dinero. ¿Ahora qué es lo que hará con el premio? Pues para que lo sepas, sigue leyendo esta nota.

De acuerdo a información proporcionada por la página web de la Lotería de Michigan, el afortunado anciano adquirió su ticket ganador en Sage Beer and Wine, ubicado en 3008 Greenfield Road, Royal Oak. “Siempre compro mi boleto de Powerball en la misma tienda”, aseguró, según la citada fuente.

Ralph Davis, que participó en el sorteo del 18 de enero del presente año, acabó acertando las cinco bolas blancas (14-31-35-64-69), razón por la cual se había ganado un millón de dólares. Sin embargo, gracias al Power Play, ese premio se multiplicó por dos.

Estos son los números con los que Ralph Davis participó en el sorteo del Powerball realizado el 18 de enero. (Foto: milotteryconnect.com)

“Al día siguiente del sorteo, mi esposa se sentó a revisar los boletos. Cuando me dijo ‘¡Ganamos la lotería!’ pensé que habíamos ganado $50 o algo así. Fue entonces cuando me dijo: ‘¡No, es un millón de dólares multiplicado por dos!’”, recordó el hombre, que también confesó haber visto el ticket, aproximadamente, 30 veces para asegurarse de que no había un error.

Se pudo conocer que Ralph Davis acertó las cinco bolas blancas y una opción de Power Play duplicó sus ganancias. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Sus planes con el dinero ganado

“Ganar es una gran bendición para mi familia. Podemos donar más a organizaciones benéficas y compartir esto con las personas que más nos importan”, recalcó Ralph Davis. “Añadir la opción Power Play a su boleto fue una gran recompensa para el Sr. Davis”, dijo la Comisionada de la Lotería, Suzanna Shkreli. “Obtener un premio de $2 millones con un boleto de $3 es increíble y me alegra saber que este premio tendrá un impacto positivo en Ralph y su familia”, agregó la mujer.

Con respecto al hecho de por qué el boleto de Powerball le costó 3 dólares al anciano, WZZM 13 indicó que si bien todos pueden adquirir un ticket por solo 2 dólares, tanto en los puntos de venta de lotería de todo el estado como en línea, por un dólar adicional los jugadores pueden agregar el Power Play, que multiplica los premios menores hasta por 10, hasta un máximo de 2 millones.