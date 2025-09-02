Lo que comenzó como un golpe de suerte terminó convirtiéndose en una pesadilla para un mexicano que vive en Estados Unidos sin estatus legal. Tras ganar un premio en la lotería de Illinois, el hombre pensó que, al fin, la vida le daba un respiro. Sin embargo, cuando intentó acceder a su dinero a través de un banco, la historia tomó un rumbo inesperado.

El migrante, residente en Arizona, había comprado dos boletos instantáneos de 10 dólares. Uno de ellos resultó ganador y, tras las deducciones de impuestos federales, recibió un cheque por 17,765 dólares. La emoción fue tan intensa que él mismo confesó que casi se desmaya al confirmar el premio.

Pero el verdadero problema no fue ganar ni pagar los impuestos correspondientes, sino depositar el dinero. El cheque terminó en una sucursal de Chase Bank, donde el sistema comenzó a pedirle una verificación de identidad que, por su situación migratoria, no pudo cumplir en los términos que la institución exigía.

Tras meses de trámites y documentación rechazada, la Lotería de Illinois emitió un nuevo cheque para que pudiera cobrarlo.

Un premio retenido en trámites

El hombre relató que entregó documentos, mostró identificaciones e incluso comprobantes relacionados con el boleto ganador. Sin embargo, nada parecía suficiente. En lugar de recibir el dinero, le cancelaron la cuenta bancaria y quedó en un limbo de espera que se extendió por meses.

La frustración creció cuando su asesora fiscal advirtió que el IRS ya había cobrado los impuestos de ese premio que él todavía no podía tocar. En otras palabras: el gobierno ya había recibido su parte, mientras él seguía vacío de manos.

Un mexicano ganó la lotería en Illinois, pero Chase Bank retuvo su premio por no tener estatus legal.

El giro que resolvió la pesadilla

La falta de respuestas lo llevó a acudir a la prensa. Fue entonces cuando Chase Bank devolvió el dinero a la lotería de Illinois, y esta última emitió un nuevo cheque. Esta vez, el hombre sí pudo cobrarlo sin contratiempos.

En un comunicado, la propia institución estatal reconoció el incidente y aseguró que trabajó directamente con el ganador para resolverlo.

Con el premio finalmente en sus manos, el inmigrante no ocultó su gratitud. Aseguró que el dinero era un regalo inesperado para su familia, especialmente para sus cuatro hijos. “Siempre soñé con un golpe de suerte, y lo único que quería era usarlo para mis hijos”, confesó.

Después de meses de incertidumbre, lo que parecía una historia de mala fortuna terminó con un respiro de esperanza.

