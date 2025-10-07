Lo que empezó como un golpe de suerte se convirtió en una pesadilla para Adam Lopez, un conductor de montacargas de 39 años que vive en el pueblo de Mattishall, en Norfolk, Inglaterra.

En julio, su vida dio un giro inesperado cuando su saldo bancario pasó de apenas £12.40 (unos 17 dólares) a más de £1 millón (más de 1,3 millones de dólares), tras comprar cinco boletos de lotería instantánea por solo £5 cada uno.

“Cuando vi el millón no supe qué hacer conmigo mismo, así que metí el boleto en la guantera sin pensar”, contó Lopez a The National Lottery. “Siempre pensé que gritaría si ganaba algo grande, pero cuando ocurrió, me quedé en completo silencio”.

Durante los meses siguientes, se dedicó a gastar en autos, viajes y fiestas. (Foto referencial: Pixabay)

Según dijo, jamás imaginó vivir algo así: “Nunca en mis sueños más locos pensé que esto me pasaría, me siento muy afortunado”.

Durante las primeras semanas, Adam quiso compartir su felicidad con los suyos. Compró vehículos Range Rovers para él y su madre, organizó un viaje familiar a Barbados y comenzó a disfrutar de lujos que antes parecían imposibles; sin embargo, esa alegría pronto se transformó en una lista de excesos. “He estado de fiesta durante los últimos tres meses”, admitió.

En entrevista con la BBC, el británico confesó que uno de sus mayores errores fue renunciar a su empleo tras ganar el premio. “Perdí la estructura de mi vida, del día a día… fue una desconexión total de la vida que llevaba”, señaló.

Su ritmo de vida descontrolado le provocó graves problemas de salud y lo llevó a ser hospitalizado por una embolia pulmonar. (Foto referencial: Pixabay)

Los problemas comenzaron cuando fue hospitalizado por una embolia pulmonar bilateral, causada por un coágulo en su pierna que se trasladó a los pulmones.

“Me permitió vivir una vida que nunca había tenido, pero creo que lo hice de la manera equivocada”, reflexionó. “Fue divertido hasta que mi salud se convirtió en un problema”.

Lopez recuerda con claridad el momento más duro de su experiencia: “No podía caminar, no podía respirar. Llamé a la ambulancia y me llevaron en camilla desde mi casa. Lo más impactante fue estar en la parte trasera del vehículo, escuchando las sirenas”.

Hoy asegura que la experiencia lo hizo valorar lo que realmente importa más allá del dinero. (Foto referencial: Pixabay)

Tras pasar más de ocho días internado en el hospital de la Universidad de Norfolk y Norwich, el hombre decidió cambiar de rumbo.

Lo sucedido le hizo replantearse las prioridades. “Esto te hace ver ambos lados de la vida, porque no importa si tienes un millón, cien millones o un billón: cuando estás en la parte trasera de una ambulancia, nada de eso importa”, concluyó.

Qué es lo que pasa cuando una persona gana la lotería

Ganar la lotería es un shock inmediato. Lo primero es confirmar que el boleto es auténtico. El ganador debe decidir rápidamente si quiere permanecer anónimo o hacer pública su victoria y debe elegir entre recibir el dinero en un pago único (reducido) o en pagos anuales.

El dinero del premio se reduce drásticamente debido a los impuestos. Se recomienda contratar a expertos como abogados, asesores financieros o contadores, ya que ellos ayudan a proteger el dinero, planificar inversiones a largo plazo y evitar la bancarrota por gastos impulsivos.

El éxito a largo plazo depende de la prudencia: pagar deudas, invertir de forma inteligente y resistir la tentación de gastar de forma excesiva.

