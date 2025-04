La polémica que rodea a Leonel Moreno, conocido en redes sociales como ‘Leito Oficial’, sigue dando de qué hablar. Tras ser deportado a Venezuela por incitar a la ocupación ilegal de casas en Estados Unidos, su esposa rompe el silencio una semana después de la deportación de su pareja.

Verónica Torres, esposa de Leonel Moreno y madre de su hijo nacido en Estados Unidos, había hablado anteriormente con New York Post tras su arresto en Ohio, expresando su tristeza y sensación de soledad sin él.

Sin embargo, ahora Torres revela al citado medio que se ha separado de Moreno y espera que él aprenda de sus errores cometidos en Estados Unidos.

Leonardo Moreno, conocido en redes como ‘Leito Oficial’, fue deportado recientemente a Venezuela. | Crédito: Pedro MATTEY / AFP

“Qué triste ver cómo pudo haber sido una mejor persona y un buen padre, y sin embargo tenía toda una vida por delante y no la aprovechó como padre de su única hija”, dijo Torres en una publicación reciente de TikTok que mostraba las imágenes de Moreno bajando del vuelo de deportación.

“Te deseo suerte y espero que puedas mejorar como persona, que puedas pensar con claridad y que todo el odio que llevas dentro no salga sobre mi hija”, añadió.

Esposa de ‘Leito Oficial’ revela que están separados

En otro video en redes sociales, Torres confirmó a sus seguidores que ambos se habían separado, y respondió a los críticos que la acusaron de ser “desagradecida” por la “fama” que él le había proporcionado.

“Independientemente de cómo él quiso darme fama o cómo me hice famoso o no, yo no lo veo así”, explicó Torres.

“Mucha gente me dice: ‘Deberías aprovecharlo’, y no, no me interesa. Solo quiero ser una persona común y corriente que sube algo a diario o algo que le emocione; no me interesa la fama”, indicó.

Leonardo Moreno regresó a Venezuela la semana pasada cuando la administración Trump reanudó los vuelos de deportación. | Crédito: TikTok @bigapplevibes / Instagram Leonardo Moreno

“Leonel y yo ya no estamos juntos, ya pasó mucho tiempo y realmente es incómodo todas esas preguntas que me hace la gente, como qué está pasando, dónde está”, agregó.

Moreno había incitado a otros inmigrantes indocumentados a “ocupar casas abandonadas” y mostraba fajos de dinero del gobierno en sus videos de TikTok.

“No crucé el Río Grande para trabajar como un esclavo”, dijo en una publicación mientras mostraba billetes de 100 dólares.

Un juez de inmigración le entregó a Leonardo Moreno una orden de deportación en octubre. | Crédito: Pedro MATTEY / AFP

Moreno también presumió haber utilizado a su hija de 1 año para aumentar su influencia en redes sociales, mientras agradecía a “Papá Biden” por cubrir los gastos para cuidar a la bebé.

Sin embargo, Moreno pronto sufrió un revés cuando fue deportado la semana pasada a Venezuela, luego de que la administración Trump alcanzara un acuerdo con el régimen de Maduro para reanudar los vuelos de deportación al narcoestado.