A veces, cuando un producto que nos gusta bastante está en oferta, no la pensamos dos veces y lo adquirimos porque consideramos que es una oportunidad de oro. Te cuento esto porque Alyzza Alolor, una joven de 19 años de Estados Unidos, fue a una tienda de segunda mano en Sacramento, California, y halló el vestido de novia perfecto. Como se lo dejaron a 75 dólares, no dudó en comprárselo.

En diálogo con People, la chica de esta historia sostuvo que, en un inicio, no estaba en sus planes comprarse algo, pero ese pensamiento cambió cuando vio la mencionada prenda en una percha. En ese entonces, ella decidió probárselo para ver cómo le quedaba.

Esta imagen muestra a Alyzza Alolor probándose el vestido de novia que encontró en una tienda de segunda mano. (Foto: @wheatgrasses / TikTok)

Según la citada fuente, el vestido de novia tiene un corsé blanco de Oleg Cassini, una cintura estilo vaso, cuentas de perlas decorativas, delicados apliques de encaje y un escote redondo con 21 botones. Al usarlo, supo que era perfecto para ella. “En cuanto me vi en el espejo, me encantó”, recordó.

En esta imagen se ve que, en un inicio, el vestido de novia costaba 189 dólares. (Foto: @wheatgrasses / TikTok)

¿Cuál era el precio real del vestido de novia?

Pero había un problema. Según un video que subió a su cuenta de TikTok (@wheatgrasses), el vestido de novia costaba 189 dólares, una cantidad que ella no tenía. “La dueña estaba detrás del mostrador y me preguntó si quería comprar el vestido, a lo que respondí que no podía porque ya había gastado demasiado por la mañana”, aseguró.

Esta imagen permite apreciar que Alyzza Alolor acabó pagando 75 dólares por el vestido de novia perfecto para ella. (Foto: @wheatgrasses / TikTok)

A raíz de esa explicación, la propietaria de la tienda decidió venderle el vestido de novia a 75 dólares. ”Me sorprendió que bajara el precio de forma tan drástica. Así que le pregunté por qué y me respondió: ‘¿Por qué no?’. Así que hice lo que cualquier persona racional haría y lo compré”, señaló la joven, que no tiene planes de casarse pronto. Es por eso que de momento no sabe si ponerlo en alquiler o simplemente guardarlo para su futura boda.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.