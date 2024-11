Lamentablemente, muchas personas del mundo tienen cáncer terminal. Janet Janet McAnnally, una exazafata de Estados Unidos, es una de ellas. A raíz de su enfermedad, esta mujer de la tercera edad tuvo un último deseo, el cual era volver a volar y lo pudo hacer realidad. Ese momento fue muy especial.

De acuerdo a CBS News Sacramento, la protagonista de esta historia padece cáncer de pulmón en etapa 4. Ella estuvo recibiendo tratamiento en el Hospice of Amador del condado de Calaveras. Lo dejó porque consideró que era momento de disfrutar el poco tiempo que le queda en este mundo.

“He tenido una vida maravillosa. Creo que, en primer lugar, tomé la decisión de dejar los tratamientos y el hecho de que dejarlos me haya hecho la vida mucho más fácil, me ha permitido disfrutarla y hacer cosas y no solo sentarme en una silla todo el día”, sostuvo la mujer en diálogo con el citado medio.

Esta imagen permite ver a Janet McAnnally y a Rob Davids. (Foto: Hospice of Amador and Calaveras / Facebook)

Como a ella le encanta viajar por el cielo y afortunadamente su trabajo consistió en ello, su último deseo fue volver a volar. Gracias a un programa del hospicio del condado de Calaveras, lo pudo hacer. Janet se subió a un pequeño avión con el piloto local Rob Davids quien le ayudó a hacer realidad su sueño.

Esta imagen muestra a Janet McAnnally haciendo realidad su último deseo. (Foto: Hospice of Amador and Calaveras / Facebook)

Tomó los controles por primera vez

Ambos volaron sobre las regiones de Gold Country y High Sierra. Durante ese viaje, Janet llegó a tomar los controles por primera vez. “Había llovido antes y el terreno se veía hermoso. De repente, la luna comenzó a salir y eso me hizo sentir un poco emocionada”, sostuvo. Tras ese vuelo, Rob Davids le obsequió un libro de registro en el que aparece su logro como un preciado recuerdo. Ella, al verlo, se puso muy feliz.

En esta imagen aparece Janet McAnnally, la protagonista de esta historia. (Foto: CBS News Sacramento / YouTube)

Sobre el hecho de que puede morir pronto a raíz del cáncer terminal, Janet indicó que no está luchando contra eso. “Es simplemente algo que sucedió y tengo que lidiar con ello. No tiene sentido, incluso si solo faltan un mes o dos, sentarse sin hacer nada y quejarse y llorar por ello. Es mejor llorar lágrimas de felicidad y disfrutar lo más que puedas”, recalcó.

