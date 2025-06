Emma Crespín de Paz no pensó que a las afueras del Home Depot, situado en Hollywood, sería el inicio de una pesadilla que parece no tener fin. Pese a vivir más de 20 años en suelo estadounidense, no fue impedimento para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detengan.

La inmigrante proveniente de Guatemala se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano y, mediante una llamada, afirmó que está experimentando una situación que jamás imaginó.

“Esta celda donde estamos es un cuarto y hace mucho frío. Estamos durmiendo en el piso. Estamos sin fuerzas y sin comida”, son las palabras expresadas por la mujer.

Su hija, Emma Salazar, relató la experiencia que vivió su madre durante la redada. Fueron 7 agentes quienes la tomaron para recluirla contra el pavimento. En ese momento, pensó que sería su último día con vida.

Reside por más de dos décadas en Hollywood

Emma ha pasado gran parte de su vida en Los Ángeles y no tuvo dificultad alguna para adaptarse a las distintas costumbres que presenta este país.

Si bien su inicio no fue fácil, ahora posee más de 20 años como vendedora ambulante de comida a las afueras del Home Depot de Hollywood. Ni la hepatitis B y diabetes fueron impedimentos para ganarse la vida en el territorio americano.

¿Qué pasará con Emma?

Pese a la insistencia de sus familiares para que Emma tenga una audiencia ante un juez y se resuelva su caso, las cosas no parecen mejorar. La mujer de 58 años aseguró que está en proceso de ser enviada a otro centro de detención en Adelanto o San Diego.

Esto ha provocado que su hijo Byron esté desesperado y tenga el temor de no estar junto a su madre. La nostalgia también invade a su nieta Lynda, pues considera que su abuela está detenida injustamente.

“Que sea fuerte y que la extraño”, fueron las declaraciones de la nieta a Univision Noticias.

Los familiares de Emma están solicitado al Consulado de Guatemala que intervenga a fin de que se le brinde servicios médicos por las enfermedades que padece.

