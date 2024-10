Cuando el huracán Milton comenzó a acercarse a la costa de Florida, un equipo de voluntarios y residentes se unieron para llevar a cabo un rescate conmovedor: 160 perros fueron evacuados de un refugio en Florida antes de la llegada de la tormenta, asegurando que cada uno tuviera un hogar temporal seguro. Este esfuerzo extraordinario no solo salvó vidas, sino que también mostró el poder de la solidaridad y el amor por los animales.

La urgencia de un rescate antes de la tormenta

Stefania Bada, una voluntaria comprometida del refugio Medley Animal Services en Miami, Florida, fue una de las principales impulsoras de esta misión. Enfrentados a las inminentes inundaciones causadas por el huracán, ella y otros voluntarios supieron que debían actuar rápidamente. Bada, junto con Jennifer Rodríguez y Carolina Falquez, quienes administran una página de adopción canina en Instagram llamada One Dog At A Time, comenzaron a movilizarse el lunes antes del impacto de Milton.

Daños tras el paso del huracán Milton por Bradenton, Florida, EE.UU. (EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich)

Según Bada, el refugio Medley es especialmente vulnerable a las tormentas, ya que se inunda gravemente incluso con lluvias leves. Con la amenaza de Milton, un huracán mucho más poderoso, el riesgo para los perros del refugio era extremadamente alto. “Sabíamos que teníamos que hacer lo que fuera necesario para ayudar”, declaró Bada en una entrevista con Good Morning America. El refugio podría haberse convertido en una trampa mortal para los animales si no se evacuaban a tiempo.

La movilización de la comunidad

El equipo de One Dog At A Time no perdió tiempo. Comenzaron a publicar urgentemente en sus redes sociales, pidiendo a la comunidad que ofreciera hogares temporales para los perros. La respuesta fue increíble. En cuestión de horas, las publicaciones de Bada y sus compañeras comenzaron a ser compartidas por cientos de personas, incluidas influencias locales y la propia comunidad de rescate de animales.

“Estábamos publicando como locas”, compartió Bada. El alcance de su llamado a la acción fue enorme: enviaron mensajes directos, correos electrónicos y publicaciones en diversas plataformas, rogando a las personas que se ofrecieran a cuidar a los perros, aunque fuera solo por unos días. El objetivo era claro: rescatar a los perros antes de que fuera demasiado tarde.

Un vehículo circula por una calle inundada después del huracán Milton, en Siesta Key, Florida. (CHANDAN KHANNA / AFP)

Y el esfuerzo dio sus frutos. La comunidad respondió de manera histórica. Cada uno de los 160 perros encontró un hogar temporal en menos de 48 horas. Annette Jose, directora de Servicios de Animales del Condado de Miami-Dade, supervisó la operación y destacó la magnitud de la respuesta: “Ha sido una respuesta sin precedentes. La comunidad realmente se unió para llevar a nuestras mascotas a un lugar seguro”.

El impacto emocional del rescate

El éxito del rescate no solo trajo alivio a los voluntarios, sino también una ola de emoción entre las familias de acogida. Bada y su equipo recibieron docenas de fotos y videos de los perros disfrutando de la vida en sus nuevos hogares temporales. “Esos perros ahora están viviendo su mejor vida, haciendo travesuras, recibiendo cariño, bañándose, jugando con juguetes, simplemente siendo perros”, comentó Bada.

Aunque las acogidas eran temporales, Bada y otros voluntarios esperan que algunos de estos perros se queden permanentemente en sus nuevos hogares. El término “foster fails” se refiere a cuando las familias de acogida deciden adoptar al perro de manera definitiva, algo que Bada espera suceda con muchos de estos perros que, gracias a la tormenta, han encontrado una nueva oportunidad.

Lecciones de esperanza y acción

Este impresionante rescate no solo evitó una tragedia, sino que también inspiró a miles de personas. El video que Bada publicó en su cuenta de TikTok documentando el proceso de evacuación ha acumulado más de 800,000 vistas y 150,000 me gusta, demostrando el alcance y la importancia de su labor. En el video, Bada expresó con gratitud: “¡Lo logramos, Miami!”, celebrando el hecho de que no quedó ningún perro atrás.

El mensaje que Bada quiere transmitir es claro: “Necesitas ir a tus refugios locales. Cuando algo malo está por suceder, ya sea una tormenta o cualquier otra emergencia, es vital rescatar a aquellos que no pueden salvarse a sí mismos”.

Este rescate muestra lo que es posible cuando una comunidad se une por una causa mayor. La historia del refugio Medley y los 160 perros rescatados en medio de una inminente catástrofe natural es un recordatorio de que siempre podemos hacer más por aquellos que dependen de nosotros.