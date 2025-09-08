Dos viajeras vivieron una experiencia que jamás olvidarán cuando descubrieron que no iban camino a su destino soñado, sino a un país completamente diferente. Según contaron, la confusión comenzó por un error de la agencia de viajes al momento de hacer la reserva.

En un video que acumula más de 17,6 millones de reproducciones en TikTok, Brittney Dzialo (@brittneydzialo) aparece de pie en el pasillo del avión junto a su compañera de viaje. Preocupada, le pregunta a una azafata cuál es el destino del vuelo. La respuesta la dejó impactada: “El vuelo se dirige a Túnez”, informó la asistente, refiriéndose al país ubicado en el norte de África.

Las jóvenes explicaron que ellas pidieron un boleto para Niza, Francia, y no para África. Todo indica que la confusión se produjo por la similitud en la pronunciación entre “to Nice” (a Niza) y “Tunis” (Túnez).

Impactada, una de ellas comentó riendo: “Nos vamos a África”.

Según explicaron , la confusión se debió a la similitud en la pronunciación entre “to Nice” y “Tunis”. (Foto: @brittneydzialo_ / TikTok)

“Todo el avión fue testigo de nuestro colapso y algunos lo encontraron divertido, otros lo odiaron”, escribió Dzialo en su video.

En una segunda publicación, Brittney muestra a su amiga en la oficina de migración en Túnez. Más tarde, documentan la conversación con el agente de la aerolínea en el aeropuerto, donde explican que habían perdido un vuelo anterior a Niza y que pidieron ser reubicadas en Roma, Italia. Según contaron, se enteraron del error antes del despegue, pero les dijeron que no bajaran del avión porque su equipaje ya estaba rumbo a Túnez.

Horas después, Brittney compartió otra actualización, señalando que la situación estaba por empeorar: “Nos están haciendo pagar por un vuelo nuevo, dicen que no podemos subirnos al siguiente esta noche, todos son groseros, dos supervisores me gritaron en la cara”, escribió.

Aunque intentaron resolverlo antes del despegue, no pudieron bajar del avión porque su equipaje ya estaba en camino, y luego tuvieron que pagar por un nuevo vuelo. (Foto: @brittneydzialo_ / TikTok)

Finalmente, tras varias horas de espera y discusiones, las dos viajeras lograron conseguir un vuelo hacia Niza, su destino original. El problema se resolvió más de 24 horas después de descubrir el error, cuando al fin aterrizaron en la ciudad francesa.

En los comentarios, los usuarios se dividieron: algunos culparon a la aerolínea por la falta de controles, mientras que otros responsabilizaron a las pasajeras por no verificar sus boletos.

“Por eso no debes depender de otros y reservar tus propios viajes”, escribió uno. Otro agregó: “Deberías sentir vergüenza por la cantidad de cosas que no leíste para detectar el problema antes”.

Finalmente, después de más de 24 horas de inconvenientes, lograron llegar a su destino original, generando un intenso debate en redes sobre quién tuvo la culpa. (Foto: @brittneydzialo_ / TikTok)

Cómo encontrar vuelos económicos

Para ahorrar dinero en vuelos, sé flexible con las fechas y horarios de viaje. Volar a mitad de semana o en horarios menos populares (noche o madrugada) suele ser más barato.

Usa comparadores como Google Flights para ver precios y activa las alertas. Considera aeropuertos alternativos. Una vez que encuentres un buen precio, compra el boleto directamente en la página web de la aerolínea.

