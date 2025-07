La familia de George Retes, un veterano discapacitado de 25 años y ciudadano estadounidense, vive horas de angustia tras su detención durante una redada de ICE en una granja de cannabis en Camarillo, California. Desde entonces, no han podido saber dónde se encuentra.

Retes trabajaba como guardia de seguridad en Glass House Farms, donde el jueves agentes de ICE realizaron una redada migratoria. Según su hermana y su esposa, George intentaba retirarse del lugar cuando comenzaron los enfrentamientos entre agentes de inmigración y manifestantes.

“ICE pensó que él era parte de la protesta, pero no lo era. Solo trataba de retroceder su carro”, contó su hermana, Destinee Majana, al noticiero Eyewitness News. Fue entonces, dice, que los agentes le rompieron la ventana, lo rociaron con gas pimienta, lo tiraron al suelo y lo detuvieron.

La hermana de George Retes, Destinee Majana, asegura que ICE lo confundió con un manifestante mientras intentaba salir del lugar. | Crédito: YouTube ABC7

La familia afirma que pudieron identificar el vehículo blanco de Retes en imágenes captadas durante la redada. Desde entonces, su hermana y su esposa, Guadalupe Torres, han hecho múltiples llamadas a departamentos de policía en Oxnard, Camarillo y Ventura, sin éxito.

“No sabemos qué hacer. Solo pedimos que lo liberen. Es ciudadano estadounidense, es veterano y está discapacitado. Lo dice en su auto”, suplicó Majana.

Guadalupe, por su parte, no ha tenido contacto con su esposo desde el jueves. “No sé dónde está. He estado llamando desde las seis de la mañana, pero nadie me da una respuesta”, contó, angustiada.

El cumpleaños de su hija estaba planeado para el sábado, lo que hace aún más urgente encontrarlo.

Su esposa, Guadalupe Torres, no ha tenido contacto con él desde el jueves y ha llamado sin éxito a varias autoridades locales. | Crédito: YouTube ABC7

Retes no fue el único desaparecido tras la redada. Otras familias también regresaron a la granja para buscar a seres queridos que, según se dijo, se escondieron de las autoridades durante la noche.

Hasta ahora, ninguna agencia ha confirmado oficialmente el paradero de George Retes ni las razones de su detención. La familia, mientras tanto, sigue esperando respuestas.

¿Qué hacer si temes una redada de ICE?

Conoce tus derechos : Tienes derecho a guardar silencio y a no abrir la puerta sin una orden judicial firmada.

: Tienes derecho a guardar silencio y a no abrir la puerta sin una orden judicial firmada. Prepárate : Ten un plan familiar, documentos importantes accesibles y números de abogados a la mano.

: Ten un plan familiar, documentos importantes accesibles y números de abogados a la mano. Busca ayuda legal: Si un ser querido ha sido detenido, contacta a un abogado de inmigración lo antes posible.

