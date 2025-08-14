Una joven peruana compartió en redes sociales su experiencia para advertir a quienes planean hacer una pasantía profesional fuera del país. Tras invertir 7.000 dólares en un programa en Hawái que prometía ser una gran oportunidad, terminó enfrentándose a una cadena de tropiezos que, lejos de ayudarla, la dejaron con más pérdidas que aprendizajes. ¿Qué pasó?

Sabz, como se hace llamar en TikTok, reveló que su historia empezó en 2023, cuando estaba por finalizar un programa de Work and Travel en Estados Unidos. Buscando la forma de prolongar su estadía, encontró la opción de aplicar a un training (proceso para que los empleados aprendan a desarrollar las habilidades y conocimientos de una empresa).

Fue así como pasó por varias entrevistas y, tras casi un año de espera, finalmente recibió una oferta desde Hawái que tenía como fecha de inicio el 23 de enero de 2024.

“Wow, voy a empezar una nueva vida en Hawái, un destino en el que jamás en mi vida pensé que iba a llegar a ir”, recordó la joven; sin embargo, poco después de su llegada a la isla, los problemas comenzaron a aparecer.

Desde el inicio, Sabz enfrentó cambios inesperados como ser enviada a otra isla y recibir menos horas de trabajo de las previstas.

El primer cambio inesperado ocurrió antes de su primer día de trabajo. Aunque la oferta original era para Honolulu, le informaron que su puesto estaría en Maui. Al principio pensó que podría ser algo positivo, pero pronto descubrió que la modificación no traía ventajas.

Además, la jornada laboral prometida de 35 a 40 horas terminó reducida a solo 32, lo que afectó seriamente sus ingresos en uno de los estados más caros de EE. UU.

Otro factor fue que el plan de entrenamiento no se cumplió. El acuerdo incluía formación en redes sociales y marketing, pero, según relató, “literalmente mi trabajo principal era estar sentada en un escritorio, vendiendo sesiones de fotos, regando plantas, cargando cajas, entregando volantes”.

Sus tareas, según contó, se reducían a mover sillas o encender un televisor. “Eso no es marketing, así que no me quieras tomar el pelo”, protestó.

El plan de entrenamiento en marketing no se cumplió y terminó realizando tareas ajenas a su área. Finalmente, dejó su empleo.

Desde la segunda semana presentó quejas tanto a su agencia como a su patrocinador, pero le respondieron que era “muy pronto” para reclamar.

Lamentablemente, la situación empeoró con el paso del tiempo: “Me empezaron a culpar de cosas feas y de cosas que, obviamente, serían motivo para despedir a cualquier persona”.

Finalmente, fue apartada del programa, lo que también afectó su salud mental. “Me dijeron que me iban a mandar un psicólogo”, comentó, aunque esa ayuda nunca llegó.

La joven destacó la importancia de investigar a fondo las empresas involucradas antes de invertir por una experiencia en el extranjero.

Con su testimonio, la joven busca prevenir a otros que planeen buscar una experiencia similar en el extranjero.

“La agencia hizo todo lo que pudo, el sponsor no filtró bien a sus hosts companies y por eso es que pasa esto”, afirmó.

Su mensaje es claro: antes de invertir grandes sumas de dinero y dejarlo todo por una oportunidad en el extranjero, es fundamental investigar a fondo a las empresas y asegurarse de que los compromisos queden bien establecidos.

